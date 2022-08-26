Мусоровоз на выставке в городе Дананг. Фото: ВИА

25 и 26 августа в городе Дананг состоялись конференция и международная выставка по решениям и технологиям обработки отходов для устойчивого развития городских территорий Вьетнама, организованная Департаментом природных ресурсов и окружающей среды Дананга, Вьетнамской ассоциацией городской среды и промышленных парков, Вьетнамской ассоциацией экологической промышленности и Вьетнамской ассоциацией по переработке отходов.

В рамках конференции выступили 20 лекторов, которые являются политиками, менеджерами, учеными, представителями бизнеса, работающими в сфере окружающей среды. В то же время международные лекторы представили много интересных презентаций, таких как: «Опыт управления и решения по обработке твердых отходов в Японии» (Эксперт по управлению окружающей средой Агентства по международному сотрудничеству - Адачи Ичиро); «Высокоэффективное решение по электрическому сжиганию отходов в Финляндии» (технологическая компания BMH и Valmet Matti Riitto); «Сотрудничество между АСЕАН и Кореей по твердым отходам» (Министерство наук, информационных и коммуникационных технологий РК - Кванён Ким).

Международная выставка по решениям и технологиям обработки отходов для устойчивого развития городских территорий Вьетнама включает 35 стендов с площадью более 1.000 м2; на которой экспонированы современное оборудование и технологии для сбора, транспортировки и переработки городских отходов многих отечественных и зарубежных предприятий.

На полях конференции проходят многие мероприятия, такие как Выставка детских рисунков на экологическую тему; Фестиваль о покупке переработных мусоров и дарении подарков, соединение предложения и спроса; выдача инвестиционных сертификатов предприятиям...

По словам г-на Ле Куанг Нам, заместителя председателя Народного комитета города Дананг, город впервые проводит такое значимое мероприятие для доступа к передовым и безопасным решениям и технологиям по обработка твердых отходов; содействуя модели экономики замкнутого цикла, «зеленого» роста и устойчивого развития. Это также и возможность для города увеличить ресурсы, способствуя социализации и привлечению частных и иностранных компаний в классификацию, сбор и обработку твердых отходов в рамках реализации эффективного проекта «Строительство экологичного города Дананга».

Г-н Нгуен Хунг Тхинь, заместитель генерального директора Главного управления окружающей среды (Министерство природных ресурсов и окружающей среды) сказал, что управление твердыми бытовыми отходами является сложной проблемой, затрагивающей многие области и местности, поэтому необходимо представить синхронные решения в модели управления и технологии обработки отходов для разрешения проблемы загрязнения окружающей среды.

Эта практичная конференция и выставка помогают менеджерам, ученым, инвесторам, технологическим компаниям встречаться и обмениваться информацией, предлагать современные решения, подходящие к реальным условиям каждой местности. В то же время конференция извлекает опыт для реализации Закона об охране окружающей среды 2020, формирует новый способ управления обработкой отходов, способствуя развитию экономики замкнутого цикла во Вьетнаме.

За последнее время рост населения наряду с социально-экономическим развитием увеличил спрос на товары, а также количество образующихся твердых отходов, состав которых становится все более сложным. Подсчитано, что образование твердых бытовых отходов в городах по всей стране растет в среднем на 10-16% в год. В настоящее время большая часть отходов по-прежнему утилизируется методом захоронения на свалках (около 71%), но только 20% санитарно-гигиенических свалок, а земельный фонд местности для захоронения отходов все более уменьшивается..

По данным Министерства природных ресурсов иокружающей среды, объем собираемых твердых отходов удвоился в период с 2015 по 2019 год, с 32.400 тонн до 65.000 тонн в день, из которых 35.600 тонн или более 50% приходится на городские районы, хотя сельские районы в два раза больше городских.

В 2019 году только 85 % собранных твердых отходов были обработаны в соответствии с национальными техническими стандартами, что на 10 % больше, чем в 2015 году. Правительство намерено увеличить этот показатель до 90 % для городских отходов и 85 % для сельских отходов к 2025 г. и до 100 % к 2050 г.



