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В городах Вьетнама прошла акция "Диктант Победы
В Русском доме в Ханое диктант написали порядка 40 человек. Мероприятие началось с демонстрации приветственного видеообращения руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. "Российские и вьетнамские участники проверили и укрепили свои знания об истории России, вспомнив ключевые события Великой Отечественной войны", - сказал директор РЦНК.
В этот же день стартовала акция "Окна Победы", в рамках которой Русский дом украсили символами Великой Победы - георгиевскими лентами, красными звездами и фотографиями военных лет.
В крупнейшем городе центрального Вьетнама Дананге "Диктант Победы" прошел в здании российского генконсульства. В акции приняли участие почти 70 человек, сообщила ТАСС генеральный консул России в Дананге Мария Мизонова. "Диктант Победы" - это не просто проверка знаний, но возможность ощутить сопричастность к великому прошлому, к наследию Великой Победы. Мы благодарим всех участников за проявленный интерес к истории и сохранению памяти о великом подвиге наших предков", - сказала дипломат.
На юге Вьетнама "Диктант Победы" писали в средней школе при российско-вьетнамском совместном предприятии "Вьетсовпетро", которое базируется в городе Вунгтау, сообщил ТАСС генеральный консул России в городе Хошимин Тимур Садыков. Он рассказал, что в Вунгтау "Диктант Победы" писали более 30 человек. "Эта международная патриотическая акция, призванная сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, с каждым годом становится все популярнее", - отметил дипломат. Особенно символично, по его словам, что сейчас "Диктант Победы" проходит в контексте празднования значимых для России и Вьетнама дат - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, 50-летия освобождения Юга Вьетнама и воссоединения страны. "Мы благодарим всех, кто присоединился к акции, чтобы почувствовать свою сопричастность к наследию великих побед российского и вьетнамского народов", - заключил генконсул.
История акции
Международная акция "Диктант Победы" проводится с 2019 года в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия". Как рассказал ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков, в этом году акция пройдет в более чем 90 странах мира и четверть вопросов в диктанте будет посвящена специальной военной операции.
Диктант проводится как онлайн, так и в очном формате. В течение 45 минут участники должны ответить на 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны.