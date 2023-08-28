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В Германии отметили 10 лет побратимства двух городов – Хойан (Вьетнам) и Вернигероде (Германия)
В третий раз сотни фонариков из древнего города появились в Вернигероде, превратив этот древний европейский город в красочное азиатское культурное пространство. Фестиваль бумажных фонарей проходился на центральной площади штата Саксония-Анхальта, в нем приняли участие тысячи местных жителей.
Три дня подряд в рамках мероприятия по празднованию 10-летия побратимства двух городов Хойан и Вернигороде проходили различные мероприятия, такие как уникальное традиционное художественное шоу, показ мод традиционного вьетнамского длинного платья «Аозай», гастрономическая программа, церемония открытия сада Хойан, расположенного в Народном парке, и открытие моста Хойан в городе Вернигероде.
На церемонии открытия представители двух городов вместе рассмотрели историю развития дружественных отношений между городами Хойаном и Вернигеродом во всех областях и выразили надежду, что эти отношения будут продолжать развиваться устойчивым образом.
Председатель Народного комитета города Хойан Нгуен Ван Сон заявил, что Хойан поддерживает отношения побратимства со многими городами мира, но всегда выделяет побратимские отношения с городом Вернигероде как образцовые, содержательные и наиболее успешные.
По случаю 10-летия побратимства Хойана и Вернигерода, представители власти двух городов подписали ряд соглашений о продолжении долгосрочного сотрудничества во многих областях, включая охрану окружающей среды, образование и подготовку кадров, и развитие туристической деятельности.
В настоящее время Хойан продолжает тесно координировать свои действия с соответствующими подразделениями города Вернигероде в целях реализации проекта «Экологическая дорога» в Хойане с целью создания привлекательного туристического маршрута, способствующего повышению осведомленности об охране окружающей среды и устойчивому развитию. Город Хойан также пообещал построить сад и мост, названные в честь города Вернигероде.
Председатель Народного комитета города Хойан Нгуен Ван Сон подтвердил, что деятельность между Хойаном и Вернигеродом за последние 10 лет является фактором, способствующим укреплению сотрудничества и обменов между людьми двух стран.
В свою очередь, мэр города Вернигероде Тобиас Каша отметил, что, помимо улучшения взаимопонимания между двумя народами двух стран, после 10 лет побратимства обе стороны реализовали ряд проектов с очень хорошими результатами, например, проект солнечной электростанции и строительство культурного центра в Хойане, проект по профессиональному обучению.
Важно отметить, что продолжительность существования двух городов-побратимов эквивалентна времени, в течение которого между двумя странами существует стратегическое партнерство. Таким образом, можно сказать, что побратимские отношения между этими двумя городами стали моделью сотрудничества между городами двух стран.