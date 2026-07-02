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В Венесуэле вьетнамский поисково-спасательный отряд извлёк из-под завалов тела 11 погибших

После напряжённой работы вьетнамский поисково-спасательный отряд извлёк из-под завалов тела 11 погибших и передал их венесуэльской стороне. Кроме того, был развёрнут ещё один пункт оказания экстренной медицинской помощи, где помощь получили 26 жителей пострадавшего района.
  Эвакуация тела погибшего в результате землетрясения в штате Ла-Гуайра. Фото: ВИА  
30 июня по местному времени, участвуя в ликвидации последствий землетрясения в районе Плайя-Гранде штата Ла-Гуайра (Венесуэла), вьетнамский поисково-спасательный отряд выявил 11 предполагаемых местонахождений пострадавших и приступил к их поиску.

После продолжительных усилий спасатели извлекли из-под завалов тела 11 погибших и передали их венесуэльской стороне. Одновременно отряд развернул дополнительный пункт оказания экстренной медицинской помощи, где были обследованы и получили лечение 26 местных жителей.

Подразделения Народной армии Вьетнама и Народной общественной безопасности Вьетнама, оснащённые специализированной техникой и оборудованием, были распределены по различным направлениям в соответствии с ранее согласованным планом взаимодействия с венесуэльской стороной.

Несмотря на жаркую и душную погоду, участники миссии также активно проводили поисковые работы в районах, прилегающих к месту выполнения основной задачи, после получения конкретных обращений о помощи от родственников пострадавших.

29 и 30 июня вьетнамская делегация передала Венесуэле гуманитарную помощь, в состав которой вошли 35 тонн сухих пайков, 60 комплектов медикаментов, 2 тонны мясных консервов, 4 электрогенератора, 500 палаток, 10 крупных палаточных модулей и 50 тысяч медицинских бинтов.

На сегодняшний день Вьетнам входит в число 30 государств, направивших свои поисково-спасательные подразделения в Венесуэлу для участия в ликвидации последствий стихийного бедствия

ИЖВ/ВИА

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