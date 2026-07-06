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В Венесуэле вьетнамские спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома тело последней жертвы
Наиболее сложная задача была выполнена на месте обрушения восьмиэтажного жилого дома, где местные и международные спасательные группы ранее пришли к выводу, что извлечь последнего остававшегося под завалами погибшего невозможно, поскольку неустойчивое состояние конструкции делало проведение операции слишком опасным.
Однако вьетнамские спасатели не отказались от попыток и тщательно провели сложную операцию по извлечению тела погибшего.
Опираясь на свой опыт, специализированное оборудование и решимость, они успешно извлекли тело погибшего, завершив одну из самых сложных операций на месте стихийного бедствия.
Команда также продемонстрировала приверженность гуманитарным принципам. После того как один из местных добровольцев потерял сознание из-за воздействия токсичных испарений во время работы на месте происшествия, вьетнамские спасатели оперативно оказали ему первую помощь и медицинскую поддержку, благодаря чему его состояние удалось стабилизировать.
Также 3 июля полковник Фам Хунг Зыонг, заместитель директора Департамента пожарной охраны, пожаротушения и спасательных работ и руководитель спасательной команды Министерства общественной безопасности Вьетнама, посетил семьи пострадавших, проживавшие во временных укрытиях у дороги неподалёку от места бедствия, и выразил им слова поддержки.
Делегация передала им предметы первой необходимости, включая продукты питания и другие товары повседневного спроса, выделенные из собственных запасов членов спасательной команды.