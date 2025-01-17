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В Варшаве состоялась церемония приветствия премьер-министра Вьетнама

16 января премьер-министр Польши Дональд Туск провел в Варшаве церемонию приветствия премьер-министра Фам Минь Тьиня, его супруги и высокопоставленной вьетнамской делегации, которые находятся с официальным визитом в европейской стране.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и премьер-министр Польши Дональд Туск обходят строй почетного караула на церемонии приветствия. Фото: ВИA  
Премьер-министры Вьетнама и Польши обошли строй почетного караула. Церемония завершилась военным парадом польской армии. После церемонии премьер-министры двух стран провели частную встречу перед началом переговоров.

За последние 75 лет Вьетнам и Польша установили прочные и всесторонние отношения во многих областях, включая политику, экономику, культуру, науку и образование. Польша неизменно поддерживает Вьетнам, оказывая ему значительную помощь во время борьбы за независимость и в процессе национального развития.

Между двумя странами поддерживаются частые визиты на высоком уровне и обмены, что еще больше укрепляет их дружбу. Кроме того, Вьетнам и Польша тесно сотрудничают на многосторонних форумах.

В настоящее время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Польши в Юго-Восточной Азии, а Польша - ведущим партнером Вьетнама в Центральной и Восточной Европе. В последние годы двусторонняя торговля неуклонно растет и в 2024 году достиг 3,43 миллиарда долларов США.

Польша ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA). По состоянию на ноябрь 2024 года Польша инвестировала в 33 проекта во Вьетнаме с общим зарегистрированным капиталом 473,82 млн долларов США.

Польша была одной из первых стран ЕС, оказавших помощь Вьетнаму во время пандемии COVID-19, предоставив 1,4 миллиона доз вакцины и 8 тонн медикаментов на сумму 4 миллиона долларов США.

Сотрудничество в других областях, таких как оборона, безопасность, образование, сельское хозяйство, культура и труд, также продолжает развиваться. Тысячи вьетнамских студентов и квалифицированных рабочих прошли обучение в Польше.

Вьетнамская община в Польше, насчитывающая около 25 000 человек, известна своей солидарностью, преданностью родине и ценным вкладом в развитие Польши и двусторонних отношений.

Учитывая прочный фундамент, заложенный за последние 75 лет, официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Польшу, как ожидается, создаст прорыв в двусторонних отношениях, что еще больше укрепит связи Вьетнама с Центральной и Восточной Европой.

Ранее в этот день, перед церемонией приветствия, премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и вьетнамская делегация возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы в Варшаве, названной в честь маршала Юзефа Пилсудского. Этот мемориал посвящен польским солдатам, отдавшим свои жизни за независимость страны.

В гостевой книге мемориала вьетнамский лидер выразил свое восхищение павшими героями, которые посвятили и отдали свои жизни за независимость, суверенитет, свободу и развитие Польши.

ВИА/ИЖВ

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