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В Варшаве состоялась церемония приветствия премьер-министра Вьетнама
За последние 75 лет Вьетнам и Польша установили прочные и всесторонние отношения во многих областях, включая политику, экономику, культуру, науку и образование. Польша неизменно поддерживает Вьетнам, оказывая ему значительную помощь во время борьбы за независимость и в процессе национального развития.
Между двумя странами поддерживаются частые визиты на высоком уровне и обмены, что еще больше укрепляет их дружбу. Кроме того, Вьетнам и Польша тесно сотрудничают на многосторонних форумах.
В настоящее время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Польши в Юго-Восточной Азии, а Польша - ведущим партнером Вьетнама в Центральной и Восточной Европе. В последние годы двусторонняя торговля неуклонно растет и в 2024 году достиг 3,43 миллиарда долларов США.
Польша ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA). По состоянию на ноябрь 2024 года Польша инвестировала в 33 проекта во Вьетнаме с общим зарегистрированным капиталом 473,82 млн долларов США.
Польша была одной из первых стран ЕС, оказавших помощь Вьетнаму во время пандемии COVID-19, предоставив 1,4 миллиона доз вакцины и 8 тонн медикаментов на сумму 4 миллиона долларов США.
Сотрудничество в других областях, таких как оборона, безопасность, образование, сельское хозяйство, культура и труд, также продолжает развиваться. Тысячи вьетнамских студентов и квалифицированных рабочих прошли обучение в Польше.
Вьетнамская община в Польше, насчитывающая около 25 000 человек, известна своей солидарностью, преданностью родине и ценным вкладом в развитие Польши и двусторонних отношений.
Учитывая прочный фундамент, заложенный за последние 75 лет, официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Польшу, как ожидается, создаст прорыв в двусторонних отношениях, что еще больше укрепит связи Вьетнама с Центральной и Восточной Европой.
Ранее в этот день, перед церемонией приветствия, премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и вьетнамская делегация возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы в Варшаве, названной в честь маршала Юзефа Пилсудского. Этот мемориал посвящен польским солдатам, отдавшим свои жизни за независимость страны.
В гостевой книге мемориала вьетнамский лидер выразил свое восхищение павшими героями, которые посвятили и отдали свои жизни за независимость, суверенитет, свободу и развитие Польши.