НОВОСТИ
В бухте Халонг началась кампания по ликвидации последствий шторма
Каждый день для сбора и вывоза мусора мобилизуется от 35 до 50 автомобилей, около 150-200 офицеров и солдат из Правления бухты Халонг, Военного командования провинции Куангнинь, Командования пограничной службы провинции и предприятий, предоставляющих туристические услуги на территории бухты.
В результате воздействия тайфуна «Яги» количество мусора в бухте Халонг сильно увеличилось в связи с чем отчистка залива достаточно усложнилась, так как мусор включает в себя сломанные части садков для аквакультуры, ветки, листья, бытовые отходы и затонувшие корабли.
Сбор и утилизация мусора займет много времени.
В ближайшем будущем подразделения будут собирать мусор в основной зоне наследия залива Халонг, уделяя особое внимание туристическим маршрутам, а затем остальному мусору на поверхности моря, вокруг островов и на песчаных пляжах залива.
После этой кампании сбор и обработка мусора в бухте Халонг будут осуществляться постоянно и регулярно.
Ву Киен Кыонг, глава Правления бухты Халонг, сказал, что перед началом трехдневной кампании по очистке залива Правление и другие силы были направлены на уборку и сбор мусора в заливе.
Это продолжение семидневной и ночной кампании по преодолению последствий шторма в городе Халонг, чтобы сохранить город как безопасное и привлекательное место для местных и международных туристов.
К настоящему времени некоторые прибрежные районы стали чистыми и свободными от мусора благодаря усилиям местных властей и населения.
Прием посетителей возобновился в обычном режиме, но некоторым ландшафтам, которые были разрушены тайфуном «Яги», потребуется время для восстановления.