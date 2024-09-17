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НОВОСТИ

В бухте Халонг началась кампания по ликвидации последствий шторма

15 сентября Правление бухты Халонг в северо-восточной провинции Куангнинь в координации с подразделениями начал трехдневную кампанию по очистке бухты Халонг, чтобы восстановить экологическую чистоту объекта наследия для обслуживания туризма сразу после тайфуна «Яги».
  Бухта Халонг  
Кампания продлится до 17 сентября.

Каждый день для сбора и вывоза мусора мобилизуется от 35 до 50 автомобилей, около 150-200 офицеров и солдат из Правления бухты Халонг, Военного командования провинции Куангнинь, Командования пограничной службы провинции и предприятий, предоставляющих туристические услуги на территории бухты.

В результате воздействия тайфуна «Яги» количество мусора в бухте Халонг сильно увеличилось в связи с чем отчистка залива достаточно усложнилась, так как мусор включает в себя сломанные части садков для аквакультуры, ветки, листья, бытовые отходы и затонувшие корабли.

Сбор и утилизация мусора займет много времени.

В ближайшем будущем подразделения будут собирать мусор в основной зоне наследия залива Халонг, уделяя особое внимание туристическим маршрутам, а затем остальному мусору на поверхности моря, вокруг островов и на песчаных пляжах залива.

После этой кампании сбор и обработка мусора в бухте Халонг будут осуществляться постоянно и регулярно.

Ву Киен Кыонг, глава Правления бухты Халонг, сказал, что перед началом трехдневной кампании по очистке залива Правление и другие силы были направлены на уборку и сбор мусора в заливе.

Это продолжение семидневной и ночной кампании по преодолению последствий шторма в городе Халонг, чтобы сохранить город как безопасное и привлекательное место для местных и международных туристов.

К настоящему времени некоторые прибрежные районы стали чистыми и свободными от мусора благодаря усилиям местных властей и населения.

Прием посетителей возобновился в обычном режиме, но некоторым ландшафтам, которые были разрушены тайфуном «Яги», потребуется время для восстановления.

ВИА/ИЖВ

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