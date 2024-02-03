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В Бельгии появятся проекты по поддержке Вьетнама в очистке от загрязнения агентом Оранж/диоксином
На приеме официальный представитель Бельгии согласился с тем, что Национальное собрание Вьетнама и Федеральный парламент Бельгии вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве, и приветствовал сотрудничество двух законодательных органов на региональных и глобальных межпарламентских форумах.
Между тем, председатель Палаты представителей Бельгии Элиан Тилье подтвердила, что принятие палатой резолюции, призывающей поддержать жертв АО, является сильным сигналом международному сообществу поддержать Вьетнам в преодолении последствий АО.
Она добавила, что для реализации резолюции она обратится к опытным бельгийским предприятиям с призывом принять участие в данных проектах во Вьетнаме.
Во время встреч с бельгийскими законодателями глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда надеется на укрепление дружеских отношений и сотрудничества с Бельгией во всех областях. Он высоко оценил внимание бельгийского парламента и парламентской группы дружбы Бельгия-Вьетнам к развитию многостороннего сотрудничества с НС Вьетнама.
Он поблагодарил Палату представителей Бельгии за то, что она стала первым законодательным органом в мире, принявшим резолюцию с призывом оказать поддержку жертвам АО, тем самым привлекая внимание международного сообщества и оказывая поддержку в борьбе с последствиями войны во Вьетнаме.
Буй Тхань Шон также призвал федеральный парламент Бельгии в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), чтобы максимально использовать потенциал сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, и добиться скорейшего снятия Европейской комиссией (ЕК) «желтой карточки» с Вьетнама.
Проведя переговоры с министром иностранных дел, европейских дел и внешней торговли Бельгии и федеральных культурных учреждений Хаджи Лахбиб, вьетнамский министр подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит отношениями с Бельгией - важным партнером в ЕС, и желает и дальше развивать вьетнамско-бельгийские отношения, особенно стратегическое партнерство в области сельского хозяйства.
Буй Тхань Шон высоко оценил активную роль Бельгии в качестве ротационного председателя Совета ЕС в первые шесть месяцев 2024 года, попросил Бельгию координировать усилия по продвижению отношений между ЕС и Вьетнамом и подтвердил готовность Вьетнама связать Бельгию с АСЕАН и странами Юго-Восточной Азии.
Он призвал Бельгию как можно скорее ратифицировать EVIPA и добиться скорейшего снятия «желтой карточки» ЕС с вьетнамских морских товаров для дальнейшего развития вьетнамско-бельгийских инвестиционных и торговых связей.
Хаджи Лахбиб подтвердила, что сельское хозяйство является основой сотрудничества двух стран, добавив, что Бельгия рассматривает возможность создания программы сельскохозяйственного сотрудничества между Вьетнамом и бельгийскими регионами.
По ее словам, Бельгия может оказать поддержку Вьетнаму в разработке моделей циркулярного сельского хозяйства, «умного» сельского хозяйства и реагирования на изменение климата.
Министр также призвала правительство Вьетнама создать благоприятные условия для расширения инвестиций и бизнеса бельгийских компаний во Вьетнаме, особенно в высокотехнологичных и энергетических отраслях.
Министры договорились продолжать развивать контакты и обмен делегациями между двумя сторонами, особенно высшими руководителями по каналам государства, правительства и НС.
Оценивая экономическое сотрудничество как важную опору в отношениях между Вьетнамом и Бельгией, министры поприветствовали бизнес-общества обеих сторон в развитии сотрудничества в новых областях, таких как высокие технологии, полупроводниковые чипы и энергетический переход, надеясь, что обе страны будут хорошо использовать возможности, которые предоставляет EVFTA.
Министры договорились о проектах сотрудничества по реализации резолюции нижней палаты бельгийского парламента о поддержке Вьетнама в преодолении последствий войны, особенно по очистке районов, пострадавших от АО, и поддержке жертв АО.
Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, подтвердив, что будут продолжать тесно координировать и поддерживать друг друга в многосторонних организациях и форумах, особенно в ООН и Всемирной торговой организации (ВТО), и продвигать рамки стратегического партнерства АСЕАН-ЕС.