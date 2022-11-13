НОВОСТИ
В банковском секторе реализуется Национальная стратегия развития цифровой экономики и цифрового общества до 2025 года
Соответственно, План направлен на синхронную и эффективную реализацию задач банковского сектора, поставленных в Национальной стратегии развития цифровой экономики и цифрового общества до 2025 года, с перспективой до 2030 года согласно Постановлению № 411 /QD-TTg от 31 марта 2022 г. Премьер-министра на период 2022-2025 гг.
В частности, необходимо развивать цифровые платежи для расширения доступа к финансовым услугам, продвигая безналичные платежи. Ключевые задачи включают пересмотр и изменение правил и политики в отношении финансов, сборов в направлении устранения барьеров для безналичных платежей, тем самым поощряя осуществление людьми безналичных операций, разработку платежных систем, применение механизмов и политик по вопросам, связанным с национальной цифровой валютой.
Кроме того, Государственный банк Вьетнама будет совершенствовать институты, пересматривать, формулировать, изменять и дополнять механизмы, политики и законы в банковском секторе в соответствии с требованиями развития цифровой экономики и цифрового общества; сосредоточится на разработке политики по увеличению доли онлайн-операций, на которую приходится не менее 50% деятельности банковского сектора, создаст; обнародует и усовершенствует систему технических стандартов банковского сектора для развития цифровой экономики и цифрового общества, особенно технических стандартов качества цифровых услуг в банковском секторе.
В плане также четко указаны использование цифровых платформ, построение и реализация плана по содействию использованию национальных цифровых платформ, определение цифровых платформ и разработка конкретных планов по развитию и продвижению использования цифровых платформ в банковской отрасли.
Наряду с этим необходимо и развитие цифровых данных, обеспечение информационной и сетевой безопасности, развитие цифровых навыков, цифрового гражданства, цифровой культуры, развитие цифрового бизнеса, международное сотрудничество по развитию цифровой экономики и цифрового общества.