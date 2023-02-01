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НОВОСТИ

В аэропорту Йенбай разбился военный самолет, пилот погиб

В 12:09 на нем взлетел капитан 3-го разряда Чан Нгок Зюй, выполнив первый тренировочный полет по упраждению № 206. 31 января 2023 г. самолет Су 22 б/н 5873 921-го ВДП 371-й дивизии ПВО-ВВС разбился на аэропорту Йенбай при посадке.

В 12:09 на нем взлетел капитан 3-го разряда Чан Нгок Зюй, выполнив первый тренировочный полет по упраждению № 206.

В 12:27 случилась авария при посадке, пилоту было приказано прыгнуть с парашютом, но он попытался спасти самолет. Однако самолет разбился, а пилот погиб.

Капитан Чан Нгок Зюй, заместитель командира эскадрильи, начальник штаба 1-й эскадрильи 921-го полка 371-й дивизии ВВС, родился в 1992 году в провинции Йенбай.

Сразу после инцидента Министерство национальной обороны поручило ПВО-ВВС и соответствующим органам и подразделениям срочно устранить последствия, провести расследование и выяснить причину аварии, вместе с функциональными органами и партийными комитетами, местными властями и массовыми организациями посещать семью и выполнять положенную политику в отношении погибшего и его семьи.

ВИА/ИЖВ

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