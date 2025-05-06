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В Астане состоялась официальная церемония приветствия генерального секретаря ЦК КПВ То Лама

Утром 6 мая в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев председательствовал на официальной церемонии приветствия генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли, которые находятся с трехдневным государственным визитом в центрально-азиатской стране.
  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (справа) обходят строй почетного караула. Фото: ВИA  
На церемонии приветствия лидеры двух стран представили членов своих делегаций высокого уровня. Они встали на почетную платформу во время исполнения национальных гимнов обеих стран, а затем обошли строй почетного караула.

После церемонии лидеры двух стран провели встречу в узком составе и возглавили делегации высокого уровня для проведения переговоров.

Вьетнам и Казахстан установили дипломатические отношения 29 июня 1992 года. С тех пор их традиционная дружба неуклонно укрепляется. Двусторонняя торговля растет, хотя ее объем остается скромным. В 2024 году объем двусторонней торговли достиг 800 миллионов долларов США, что на 99 % больше, чем в 2023 году. В первом квартале 2025 года этот показатель достиг 146,3 миллиона долларов США, увеличившись на 18,4 % по сравнению с предыдущим годом.

Это первый государственный визит ключевого вьетнамского лидера в Казахстан за последние 13 лет и первый в истории визит генерального секретаря КПВ.

Визит демонстрирует последовательную политику и твердую приверженность Вьетнама к укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества с традиционными партнерами в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Восточной Европе, включая Казахстан.

ВИА/ИЖВ

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