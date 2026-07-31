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В августе планируется провести церемонию прощания и захоронения останков павших бойцов, обнаруженных в парке Летхириенг
На состоявшемся 30 июля совещании по подведению итогов работы по поиску, эксгумации и идентификации останков павших бойцов за первое полугодие 2026 года и определению задач на оставшиеся месяцы года Комитет 515 Хошимина подчеркнул, что в ближайшие месяцы основное внимание будет уделено координации деятельности профильных ведомств и местных органов власти по сбору информации и данных, предоставленных исследовательской группой проекта «Инициатива по поиску пропавших без вести вьетнамцев во время войны» (VWAI), Вьетнамским центром и Архивом Вьетнама имени Сэма Джонсона при Техасском технологическом университете (Texas Tech University), а также иностранными ветеранами, передавшими сведения о 12 сражениях, проходивших на территории города. На основе этих данных будут проведены обследования и дополнительный сбор информации. Одновременно компетентные органы подготовят для городского Комитета 515 план проведения поисково-эксгумационных работ.
Одной из ключевых задач до конца года станет обеспечение бесперебойного выполнения работ по поиску, эксгумации и идентификации останков павших бойцов, недопущение возникновения непредвиденных ситуаций, а также активизация информационно-разъяснительной работы о курсе и политике Партии и Государства в данной сфере и о результатах кампании «500 дней и ночей».
Кроме того, планируется завершить отбор образцов останков павших бойцов в воинских мемориальных кладбищах к сентябрю 2026 года и подготовить передачу образцов во Вьетнамскую академию науки и технологий для проведения ДНК-экспертизы. Одновременно Управление общественной безопасности города организует проверку и обновление информации, а также сбор образцов ДНК у родственников павших бойцов, личности которых до настоящего времени не установлены.
Подводя итоги поисково-эксгумационных работ на территории Хошимина с начала 2026 года, заместитель политического комиссара Командования Хошимина полковник Нгуен Динь Чуан сообщил, что с 23 июня по 30 июля поисковые подразделения обнаружили и эксгумировали останки 154 павших бойцов. Из них 132 были найдены в отдельных захоронениях, ещё 22 – в четырёх братских могилах. Кроме того, были обнаружены ряд личных вещей погибших. В ходе второго этапа поисковых работ в районе ручья Бонгчанг, расположенного в квартале Тяньфухоа, останков павших бойцов обнаружить не удалось.
По состоянию на 29 июля завершён отбор образцов останков из 10 из 18 воинских мемориальных кладбищ города, где захоронены павшие бойцы с неустановленной личностью. В настоящее время работы продолжаются ещё на пяти кладбищах. Всего отобраны образцы из 7 640 из 9 885 захоронений (77,2%). Из них 5 591 захоронение соответствовало требованиям для отбора образцов, 2 049 – не соответствовали, в том числе в 305 могилах останков не обнаружено.