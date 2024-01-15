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ВЭФ-54 - это возможность для Вьетнама продемонстрировать свои международные обязательства
Подчеркивая важность форума в условиях глобальных потрясений, посол Томас Гасс сказал, что он служит платформой для лидеров стран и секторов экономики, где они ищут решения и подтверждают свою ответственность в реализации общих концепций, включая Цели устойчивого развития (ЦУР) и Парижское соглашение по изменению климата.
Он также поощрил первопроходцев к реализации позитивных инициатив, подчеркнув необходимость подтверждения приверженности многостороннему подходу и международному верховенству права, создания и модернизации новых платформ для диалога и укрепления партнерских отношений.
Посол также подчеркнул важность участия премьер-министра Фам Минь Тьиня в ВЭФ-54 и процитировал слова лидера на другом мероприятии ВЭФ в Китае в июне прошлого года о том, что международная солидарность, многосторонность и ориентация на интересы людей помогут миру преодолеть «встречные ветры».
На предстоящей встрече премьер-министр сможет выступить совершенно уверенно, поскольку Вьетнам внес значительный вклад в решение глобальных проблем, и страна заслуживает международного признания.
Будучи активным членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Вьетнам играет важнейшую роль в укреплении региональной стабильности и сотрудничества, сказал он, отметив свое участие в миротворческих операциях ООН, в том числе в Южном Судане и Центральноафриканской Республике.
Вьетнам предпринял важные шаги по сокращению выбросов углекислого газа, чтобы достичь своего обязательства по чистому нулевому выбросу к 2050 году. Кроме того страна прилагает усилия для повышения устойчивости к изменению климата путем реализации национального плана действий и мер по защите уязвимых слоев населения, - продолжил посол Томас Гасс.
Страна также прилагает все усилия для повышения своей энергетической безопасности, инвестируя в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветряная энергия.
Говоря о меморандуме о взаимопонимании между Вьетнамом и ВЭФ на 2023-2026 годы, дипломат отметил, что этот документ позволит стране Юго-Восточной Азии получить доступ к международным ресурсам и опыту, а также присоединиться к программам ВЭФ на глобальном уровне.
Он также высоко оценил усилия вьетнамских компетентных органов по реформированию административных процедур, повышению качества образования, развитию человеческих ресурсов и продвижению цифровой экономики, что нашло отражение в увеличении притока ПИИ в страну.
Однако, подчеркнул дипломат, Вьетнаму все еще необходимо прилагать больше усилий для сохранения своих конкурентных преимуществ.
Говоря об отношениях между Вьетнамом и Швейцарией, посол Томас Гасс отметил, что Швейцария была одной из первых западных стран, официально признавших Демократическую Республику Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам) в 1971 году, а их двусторонние отношения динамично развиваются, причем фокус смещается от сотрудничества в области экономического развития к торговле.
Швейцария приветствует положительный прогресс в переговорах по соглашению о свободной торговле между Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и Вьетнамом, сказал он, добавив, что после вступления в силу это соглашение создаст благоприятную основу и откроет путь для швейцарских инвестиций во Вьетнам, тем самым способствуя развитию двусторонней торговли, продолжил он.
Посол высоко оценил внешнюю политику и динамичную экономическую среду Вьетнама, которая побудила многие страны стремиться к расширению партнерских отношений с Вьетнамом.
Дипломат также выразил надежду на развитие вьетнамско-швейцарских отношений в будущем, заявив, что прилагает усилия для их продвижения вперед.
По словам посла Томас Гасса, основными статьями экспорта Швейцарии во Вьетнам являются фармацевтика, химикаты, машиностроение и точная механика, а импорта из страны Юго-Восточной Азии - электроника, обувь, текстиль, одежда и морепродукты.
С 2008 года сотрудничество в области экономического развития между двумя странами было сосредоточено на улучшении государственных финансов, повышении потенциала финансового сектора, повышении конкурентоспособности малых и средних предприятий, городское планировании, адаптация к климату и устойчивый рост.
Кроме того, обе стороны поддерживают сотрудничество в области науки и технологий и обмена делегациями, сказал он, напомнив о последнем визите во Вьетнам президента Национального совета Швейцарии Мартина Кандинаса в июне прошлого года.
Посол также назвал форум возможностью для двух стран провести свои встречи на высоком уровне.