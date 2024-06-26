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ВЭФ 2024: Премьер-министр Вьетнама стремится к сотрудничеству в области зеленого развития с РК, железной дороги с Китаем

25 июня премьер-министр Фам Минь Тьинь организовал приемы для Ким Сан Хюпа, сопредседателя президентской комиссии по углеродной нейтральности и зеленому росту Республики Корея, и Лу Циляна, председателя и генерального директора Китайской корпорации железнодорожной сигнальной информации (CRSC).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (Республика Корея) принимает Лу Циляна, председателя и генерального директора Китайской железнодорожной сигнальной информационной корпорации (CRSC). Фото: ВИA  

На встрече с Ким Сангхюпом, состоявшейся в Даляне в рамках ежегодной встречи новых мировых лидеров ВЭФ в Даляне (Китай), премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил РК продолжать оказывать помощь Вьетнаму в исследованиях и инновациях в области развития, а также в реализации стратегических задач по адаптации к изменению климата и сокращению выбросов в рамках двустороннего рамочного соглашения о сотрудничестве в области изменения климата.

Он также предложил РК сотрудничать с Вьетнамом для успешной организации 4-го саммита "Партнерство для зеленого роста и глобальных целей 2030" (P4G) в 2025 году.

Как сопредседатель Президентской комиссии по углеродной нейтральности и зеленому росту РК, Ким подтвердил, что комиссия окажет поддержку Вьетнаму в организации саммита P4G.

Он отметил, что РК и Вьетнам могут и дальше наращивать двустороннее сотрудничество в области зеленого роста с помощью конкретных инициатив и планов, подтвердив при этом решимость РК реализовать цель углеродной нейтральности и зеленого роста.

В беседе с Лу Циляном премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам работает над улучшением транспортного сообщения, в том числе железнодорожного, для обеспечения индустриализации и модернизации страны.

Отметив сильные стороны Китая в развитии железных дорог, он сказал, что Вьетнам хочет сотрудничать с Китаем в этой области. В частности, он попросил помощи Китая в проектировании, строительстве и передаче технологий железнодорожных линий из китайской провинции Юньнань во вьетнамский город Хайфон, из Лангшона в Ханой и из китайского Донгсина в Хайфон через Монгкай, которые, по его словам, имеют важное значение для Вьетнама.

Премьер-министр также сказал, что Вьетнам хочет активизировать развитие городских железных дорог.

Лу Цилян сказал, что его компания может предоставить качественную продукцию для Вьетнама по конкурентоспособным ценам, а также помочь в подготовке кадров и сотрудничестве в области исследований и разработок.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил нехватку кадров в железнодорожном секторе Вьетнама и попросил руководство китайской группы провести переговоры с соответствующими вьетнамскими министерствами и ведомствами по конкретному содержанию сотрудничества, чтобы ускорить реализацию проектов сотрудничества, тем самым способствуя реализации соглашения, достигнутого лидерами двух стран.


ВИА/ИЖВ

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