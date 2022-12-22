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Вьетнам — «Лучшее кулинарное направление Азии 2022 года»
Рина ван Стаден, директор World Culinary Awards, сказала: «Результаты премии основаны на многолетнем поиске лучших мировых кулинарных брендов. В голосовании приняли участие эксперты кулинарной отрасли и широкая общественность, и кандидат, набравший наибольшее количество голосов, стал обладателем премии. Победителями World Culinary Awards 2022 стали бренды, которые стремились повысить кулинарное мастерство во всем мире. Поздравляю!».
Премия World Culinary Awards была учреждена для поощрения лучших специалистов в области кулинарии на ежегодной церемонии награждения. World Culinary Awards — награда в системе World Travel Awards.
1 декабря международная стандартная рейтинговая система ресторанов Michelin официально объявила о запуске гида MICHELIN в Ханое и Хошимине. Это считается историческим поворотным моментом для вьетнамской кухни, когда она оценивается и ранжируется в соответствии с самыми престижными и строгими международными стандартами.