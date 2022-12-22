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Вьетнам — «Лучшее кулинарное направление Азии 2022 года»

Превзойдя региональные "тяжеловесы", Вьетнам был удостоен звания «Лучшее кулинарное направление Азии 2022 года» на 3-й Всемирной кулинарной премии в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
  Вьетнам — «Лучшее кулинарное направление Азии 2022 года».   
Вьетнамская кухня превзошла региональных конкурентов, таких как Китай, Гонконг (Китай), Макао (Китай), Малайзия, Сингапур, РК и Таиланд, и стала «Лучшим кулинарным направлением в Азии-2022». Обладая богатой историей, уникальным культурным наследием, самобытными вкусами и особыми методами обработки, вьетнамская кухня представляет собой гармоничное, совершенное и деликатное сочетание, сильно распространяющаяся в мире, привлекая иностранных туристов, гурманов.

Рина ван Стаден, директор World Culinary Awards, сказала: «Результаты премии основаны на многолетнем поиске лучших мировых кулинарных брендов. В голосовании приняли участие эксперты кулинарной отрасли и широкая общественность, и кандидат, набравший наибольшее количество голосов, стал обладателем премии. Победителями World Culinary Awards 2022 стали бренды, которые стремились повысить кулинарное мастерство во всем мире. Поздравляю!».

Премия World Culinary Awards была учреждена для поощрения лучших специалистов в области кулинарии на ежегодной церемонии награждения. World Culinary Awards — награда в системе World Travel Awards.

1 декабря международная стандартная рейтинговая система ресторанов Michelin официально объявила о запуске гида MICHELIN в Ханое и Хошимине. Это считается историческим поворотным моментом для вьетнамской кухни, когда она оценивается и ранжируется в соответствии с самыми престижными и строгими международными стандартами.

ВИА/ИЖВ

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