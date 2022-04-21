Вьетнам — потенциальный партнер для африканских стран

Согласно недавней статье theafricareport.com, то, чего Вьетнам достиг за последние три десятилетия и чего он собирается достичь в будущем, делает страну хорошим кандидатом для стран Африки с низким и средним уровнем дохода в партнерстве для общего процветания.

Вьетнам зафиксировал среднегодовой темп роста ВВП в размере 7% за последние 30 лет. В статье говорится, что эта страна Юго-Восточной Азии практически ликвидировала крайнюю бедность и привела к улучшению благосостояния миллионов людей.

Он отметил, что Вьетнам смог добиться огромного прогресса, несмотря на долгую колониальную историю и десятилетия войны.

В статье также указаны ключевые факторы успеха Вьетнама, в том числе сильное политическое руководство, государство, готовое работать с частным сектором, и инвестиции в развитие человеческих ресурсов.

В статье говорится, что, стремясь достичь статуса страны с высоким уровнем дохода к 2045 году, Вьетнам ищет новые рыночные границы и производственные базы, подчеркнув, что, несмотря на чрезвычайно ориентированную на экспорт экономику, стоимость экспорта которой составляет 201% ВВП, торговля Вьетнама с Африкой ограничена. Однако африканские страны могли бы многое выиграть от подхода Вьетнама к континенту.

По его словам, Вьетнам предлагает возможность для совместного обучения и роста. Добавление передачи технологий, обмена информацией и совместного обучения является частью того, что Вьетнам предлагает Африке.

Чтобы воспользоваться этим, правительства африканских стран стремятся к партнерству с Вьетнамом.

Парадигма глобального сотрудничества в целях развития меняется, и Африке нужны нетрадиционные партнеры, чтобы учиться и расти вместе с ними, и Вьетнам является одним из таких партнеров, говорится в статье.