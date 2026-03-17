НОВОСТИ

Вьетнам – Швейцария ускоряют процесс переговоров по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ

16 марта заместитель министра Нгуен Шинь Нят Тан провёл рабочую встречу с госпожой Хелене Будлигер Артиеда, государственным секретарём по экономике Швейцарии, для обсуждения двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Швейцарией, а также направлений продвижения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).
Заместитель министра Нгуен Шинь Нят Тан провёл рабочую встречу с госпожой Хелене Будлигер Артиеда, государственным секретарём, руководителем Федерального управления экономики Швейцарии. Фото: moit.gov.vn.

В ходе встречи стороны выразили высокую политическую решимость и совместные усилия, направленные на скорейшее базовое завершение переговоров на 20-й сессии в Ханое. Стороны договорились, что Вьетнам и ЕАСТ будут стремиться объявить о завершении переговоров в конце июня 2026 года на полях встречи министров стран ЕАСТ в Ирландии, а также приступить к подписанию Соглашения в возможно кратчайшие сроки.

Швейцарская сторона подчеркнула, что Вьетнам является важным партнёром, высоко оценив ведущую роль Вьетнама в АСЕАН, а также его роль, проявившуюся в период председательства в CPTPP.

По мнению Швейцарии, подписание Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ откроет возможности для высокотехнологичных компаний Швейцарии инвестировать во Вьетнам, что будет способствовать созданию новых рабочих мест, передаче технологий и поддержке достижения Вьетнамом цели модернизации в течение ближайших пяти лет.

Одновременно ожидается, что Соглашение станет мощным импульсом для развития торгового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Швейцарией в частности и между Вьетнамом и ЕАСТ в целом, внесёт позитивный вклад в региональные цепочки поставок и устойчивый экономический рост.

В ответ вьетнамская сторона подтвердила, что всегда рассматривает Швейцарию как одного из важнейших партнёров. Вьетнам согласился ускорить процесс переговоров, чтобы предприятия обеих сторон могли как можно скорее воспользоваться преимуществами Соглашения.

Одновременно Вьетнам выразил надежду, что деловые круги двух стран будут активно разрабатывать планы сотрудничества, расширять деятельность по продвижению торговли и инвестиций, чтобы сразу после вступления Соглашения в силу предприятия могли максимально использовать предоставляемые им преференции.

ИЖВ/ВИА

К 2030 году Вьетнам ставит цель довести долю взрослого населения, имеющего сберегательные счета, до 30%

Проект Cтратегии, опубликованный Национальным руководящим комитетом по финансовой доступности, также предусматривает, что к тому же сроку 95% населения в возрасте от 15 лет и старше будут иметь банковские счета.
