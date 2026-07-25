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Вьетнам – стратегический опорный фактор и движущая сила реализации Видения АСЕАН 2045
Оценивая роль Вьетнама, эксперт отметил, что страна последовательно придерживается основополагающих принципов АСЕАН и одновременно выступает связующим звеном, способствуя сближению позиций государств-членов и укреплению консенсуса внутри объединения.
В беседе с корреспондентом ВИА в Малайзии Коллинз Чонг подчеркнул, что стратегическая ценность Вьетнама заключается в его способности ставить АСЕАН в центр своей многосторонней дипломатии, тем самым содействуя согласованию различных интересов между странами континентальной и островной частей Юго-Восточной Азии.
В условиях, когда геополитические изменения всё чаще создают вызовы для внутриблокового консенсуса, способность Вьетнама формировать общие и практически действующие платформы приобретает как никогда важное значение. Это особенно актуально, поскольку Вьетнам играет роль посредника между государствами с разным уровнем развития, а также странами, имеющими различные стратегические отношения с крупными державами.
Таким образом, Вьетнам внес непосредственный вклад в укрепление единства АСЕАН перед лицом многочисленных вызовов современной эпохи.
По мнению Коллинза Чонга, вклад Вьетнама не ограничивается традиционной дипломатией. Он также заключается в практическом укреплении центральной роли АСЕАН.Вьетнам неизменно подчёркивает необходимость соблюдения международного права, урегулирования споров мирными средствами и обеспечения свободы судоходства.
Что касается вопроса Восточного моря, Вьетнам демонстрирует высокую ответственность, поддерживая полное выполнение Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и прилагая усилия по продвижению переговоров по эффективному и содержательному Кодексу поведения в Восточном море (COC), соответствующему международному праву, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Эти обязательства не только защищают национальные интересы Вьетнама, но и укрепляют легитимность механизмов, возглавляемых АСЕАН.
Следующим важным шагом, подтверждающим ведущую роль Вьетнама, является его способность формировать повестку дня посредством практических инициатив. Коллинз Чонг привёл в качестве примера Форум будущего АСЕАН – инициативу, выдвинутую Вьетнамом, которая быстро стала инклюзивной платформой, объединяющей представителей государственных органов всех уровней, учёных, деловых кругов и молодёжь для совместного обсуждения долгосрочного направления развития объединения. На последних дискуссионных сессиях форума в 2026 году были охвачены такие темы, как солидарность, предотвращение конфликтов, управление искусственным интеллектом, энергетическая безопасность и зелёный переход. Все эти вопросы являются ключевыми и напрямую влияют на успех реализации Видения АСЕАН 2045.
На 59-м Совещании министров иностранных дел АСЕАН Вьетнам выдвинул стратегические предложения, направленные на укрепление соблюдения принципов объединения и развитие более глубокой и устойчивой экономической интеграции. Эти предложения отражают прогрессивное понимание того, что центральная роль АСЕАН не может основываться исключительно на географическом положении или имеющихся дипломатических традициях. Напротив, этот статус должен укрепляться посредством реального единства, актуальности проводимой политики и способности коллективно реагировать на кризисы. По мнению Коллинза Чонга, важнейший вклад Вьетнама заключается в потенциале содействовать переходу АСЕАН от состояния реагирования, основанного на консенсусе, к роли активного регионального лидера.
В целях реализации Видения АСЕАН 2045 ожидается, что Вьетнам будет уделять приоритетное внимание практическим инициативам, имеющим конкретные измеримые результаты и способным обеспечить широкое участие государств-членов. По мнению Коллинза Чонга, одной из ключевых сфер, в которых Вьетнам может сыграть ведущую роль, является разработка Рамочной стратегии АСЕАН по восстановлению и реагированию на кризисы. Данная структура должна включать системы раннего предупреждения, механизмы экстренных консультаций, меры по защите граждан и мониторинг цепочек поставок для координации реагирования на перебои в сфере энергетики, продовольствия и транспорта. Более активное продвижение Вьетнамом использования Электроэнергетической сети АСЕАН, Трансазиатской газопроводной сети АСЕАН, а также региональных механизмов энергетической и продовольственной безопасности станет основой для формирования постоянно действующей структуры, объединяющей различные направления сотрудничества, а не механизмов, запускаемых лишь в случае возникновения отдельных кризисов.
В сфере новой экономики Вьетнам может способствовать развитию коридора зелёного и цифрового роста АСЕАН. Этот коридор будет объединять региональные платёжные системы, сотрудничество в области кибербезопасности, надёжное управление данными и ответственное применение искусственного интеллекта в производстве и логистике. Благодаря стремительно развивающейся технологической и производственной экосистеме Вьетнам располагает прочной базой для интеграции цифровой трансформации в устойчивые региональные цепочки поставок. Одновременно Вьетнам, как отмечается, может сыграть ведущую роль в укреплении региональной энергетической взаимосвязанности посредством содействия трансграничной торговле возобновляемыми источниками энергии и поддержки общих стандартов модернизации электросетей и устойчивого финансирования. Энергетическая взаимосвязанность не только позволит снизить уязвимость перед внешними потрясениями, но и станет конкретным свидетельством позитивной взаимозависимости между государствами АСЕАН.
Что касается вопросов морской безопасности, Коллинз Чонг считает, что Вьетнам должен продолжать содействовать миру и практическому сотрудничеству посредством мер по укреплению доверия. Помимо поддержки эффективного и содержательного Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC), Вьетнам может предложить создание более действенных «горячих линий», разработку процедур предотвращения инцидентов на море, а также продвижение совместных научных исследований и защиту морской среды, что позволит обеспечить защиту общих интересов прибрежных сообществ.
Кроме того, внимание к человеческому фактору также является неотъемлемой частью стратегии Вьетнама посредством предложения о создании Сети навыков и инноваций будущего АСЕАН. Эта сеть будет объединять университеты, научно-исследовательские институты и предприятия в таких высокотехнологичных областях, как производство полупроводников, биотехнологии и климатическая наука, придавая Видению АСЕАН 2045 практическое значение для молодого поколения.
Чтобы гарантировать, что стратегические видения не останутся лишь на уровне теории, Коллинз Чонг считает, что Вьетнам может внести вклад в повышение эффективности реализации целей путём предложения открытой системы мониторинга целей АСЕАН 2045 с конкретными измеримыми показателями. Форум будущего АСЕАН, инициированный Вьетнамом, вполне может стать ежегодным механизмом анализа и оценки, где правительства, эксперты и представители бизнеса будут совместно рассматривать достигнутый прогресс и предлагать необходимые корректирующие меры.
Коллинз Чонг подчеркнул, что вклад Вьетнама в конечном итоге будет оцениваться не по количеству инициатив, а по способности формировать коалиции и превращать региональные обязательства в реальные результаты, которые жители АСЕАН смогут увидеть и ощутить в повседневной жизни.
Благодаря активной позиции и стратегическому видению Вьетнам подтверждает свою роль как незаменимого фактора на пути к укреплению самостоятельности и процветания сообщества АСЕАН в середине XXI века.