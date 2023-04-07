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Вьетнам – Россия: новые возможности сотрудничества и потенциальные области
Форум проходил под сопредседательством заместителя Премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
Выступая на форуме, вице-премьер Чан Хонг Ха высоко оценил очень позитивное развитие торгово-экономических отношений между Вьетнамом и Россией в последние годы на основе всеобъемлющего стратегического партнерства, установленного в 2012 году, и подписанного в 2015 году Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕЭС. Две страны продолжают считать друг друга важным приоритетным партнером в торгово-экономической политике.
Чан Хонг Ха подчеркнул, что Вьетнам всегда создает все благоприятные инвестиционные условия и установил правовой коридор для иностранных предприятия, в том числе российских. В то же время Вьетнам отдает приоритет привлечению иностранных инвестиций в области высоких технологий, инноваций, исследований и разработок, активно способствующих устойчивому и экологичному развитию вьетнамской экономики.
Чан Хонг Ха уверен, что Форум станет уместной и благоприятной площадкой для обсуждения бизнес-сообществами двух стран с властями конкретных решений текущих трудностей, а также предметного обмена возможностями расширения сотрудничества в предстоящее время в соответствии с тенденцией устойчивого развития.
Со своей стороны заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался так: для Российской Федерации Вьетнам всегда был важным ведущим партнером в Юго-Восточной Азии. В настоящее время Вьетнам является первой и единственной страной в регионе, заключившей соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Деловая активность между вьетнамскими и российскими предприятиями получила значительные выгоды от Соглашения. Российская Федерация и Вьетнам готовы обсудить новые меры по более эффективному использованию этого Соглашения.
Дмитрий Чернышенко подтвердил вьетнамскому бизнесу, что Российская Федерация является надежным международным партнером. Первоочередной задачей Российской Федерации является развитие открытой экономики, поддержка свободного предпринимательства. Российские предприятия работают с партнерами на основе соблюдения договорных обязательств, честности и открытости в работе.
Кроме того, Правительство Российской Федерации придает приоритетное значение новым направлениям развития в сферах науки, образования, цифровых технологий, туризма и готово делиться достижениями и технологиями в этих областях в совмечтных проектах с Вьетнамом, Правительство России также стремится решить существующие проблемы в области транспорта и логистики для развития торговли, и готово создать все благоприятные условия и возможности для иностранных инвесторов на российском рынке…
На форуме заместитель министра промышленности и торговли Данг Хоанг Ан предложил, чтобы в ближайшее время бизнесу двух стран более эффективно использовал взаимодополняющий характер двух экономик. Вьетнам имеет сильные стороны в сельском хозяйстве, текстильной, обувной, мебельной, электронной промышленности, производстве товаров народного потребления.
По словам Данг Хоанг Ана, у Вьетнама есть потребность в привлечении инвестиций во вспомогательные отрасли, отрасли фундаментального характера, такие как механика, переработка и производство, новые материалы, металлургия и химия... Между тем Российская Федерация является развитопромышленной страной, обладает мощностью в научно-технологических исследованиях, богатыми природными ресурсами.
Поэтому предприятиям двух стран необходимо активно связываться, обмениваться информацией, понимать потребности и вкусы рынка, активно участвовать в мероприятиях по продвижению торговли, чтобы найти конкретные деловые и инвестиционные возможности.
От имени вьетнамского бизнес-сообщества г-н Хоанг Куанг Фонг, вице-президент Вьетнамской конфедерации промышленности и торговли (VCCI), подтвердил, что VCCI всегда будет связующим звеном для активной поддержки вьетнамского и международного, включая российского, бизнес-сообщества, во всей деловой и инвестиционной деятельности.
В рамках форума также состоялись четыре круглых стола с участием бизнеса по следующим темам: Сотрудничество в сфере грузовых перевозок и логистики; Сотрудничество в области энергетики; Сотрудничество в промышленности и экологически чистого производства; Сотрудничество в сфере цифровой экономики.
Деловые круги Вьетнама и России продемонстрировали готовность воспользоваться возможностью для реализации обязательств, достигнутых в рамках проходившего в тот же день 24-го заседания межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.
Статистика показывает, что сразу после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в 2016 году двусторонняя торговля между Вьетнамом и Россией резко ускорилась, увеличившись вдвое за период 2016-2021 годов, что соответствует годовому темпу роста около 15% и достиг более 5,5 миллиардов долларов в 2021 году.
В 2022 году из-за воздействия многих факторов значительно пострадал двусторонний импортно-экспортный оборот. Согласно статистике таможни Вьетнама, объем двусторонней торговли в 2022 году достиг 3,55 млрд долларов США, что на 35,4% меньше, чем в 2021 году, при этом экспорт Вьетнама в Россию достиг 1,55 млрд долларов США, сократившись на 51,4%, а импорт достиг 1,99 млрд долларов США, снизившись на 13,2%.
Что касается инвестиций, то по состоянию на март 2023 года Россия реализует 171 действующий проект с общим уставным капиталом более 970 миллионов долларов США, занимая 28-е место из 143 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. Инвестиции России наиболее сконцентрированы в горнодобывающем секторе (531,2 млн долларов США, что составляет 54,7% от общего уставного инвестиционного капитала), за ним следует сектор услуг с 203,7 млн долларов США, перерабатывающая и обрабатывающая промышленность с 131,2 млн долларов США
, Вьетнам в настоящее время имеет 17 действующих инвестиционных проектов в России с общим уставным капиталом 1,63 млрд долларов США. По объему капиталовложения Россия занимает 4-е место из 78 стран и территорий, в которые Вьетнам инвестировал, на этот рынок приходится 7% от общего объема вьетнамского инвестиционного капитала за рубежом.