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Вьетнам – одно из 12 значимых и доступных направлений для медового месяца
По сравнению с Таиландом, во Вьетнаме цены более приемлемые. Вьетнам – идеальное место для молодоженов. Туристы, которым нравятся прогулки, могут посетить Долину любви в Далате, полюбоваться природой в долине Мыонгхоа, или вместе покорить вершину горы Фансипан на Сапе. Если туристы раздумывают о медовом месяце, который сочетает в себе культурные и кулинарные открытия, они могут выбрать Ханой, где пары погрузятся в шум и суету города.
Кондао также является любимым местом для медового месяца, для тех, кто желает отдохнуть на пляже или в спа-салоне. Кондао отличается райской красотой с белыми песчаными пляжами, чистой голубой водой и красивыми тропами.
Кроме Вьетнама, 11 других идеальных мест для медового месяца, рекомендуемые Travel Leisure, включают Белиз; Ки-Ларго, Напу и Соному (Флорида, США); Бермуды; Ямайку; Мексику; Гонолулу (Гавайи, США); Коста-Рику; Португалию; Ниагара-он-те-Лейк (Онтарио, Канада).