Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам – одно из 12 значимых и доступных направлений для медового месяца

По информации Администрации туризма, известный журнал Travel Leisure недавно заявил, что Вьетнам является одним из 12 значимых и доступных направлений для медового месяца.
  Вьетнам – одно из 12 значимых и доступных направлений для медового месяца. Фото: vntrip.vn  
По информации Администрации туризма, известный журнал Travel Leisure недавно заявил, что Вьетнам является одним из 12 значимых и доступных направлений для медового месяца.

По сравнению с Таиландом, во Вьетнаме цены более приемлемые. Вьетнам – идеальное место для молодоженов. Туристы, которым нравятся прогулки, могут посетить Долину любви в Далате, полюбоваться природой в долине Мыонгхоа, или вместе покорить вершину горы Фансипан на Сапе. Если туристы раздумывают о медовом месяце, который сочетает в себе культурные и кулинарные открытия, они могут выбрать Ханой, где пары погрузятся в шум и суету города.

Кондао также является любимым местом для медового месяца, для тех, кто желает отдохнуть на пляже или в спа-салоне. Кондао отличается райской красотой с белыми песчаными пляжами, чистой голубой водой и красивыми тропами.

Кроме Вьетнама, 11 других идеальных мест для медового месяца, рекомендуемые Travel Leisure, включают Белиз; Ки-Ларго, Напу и Соному (Флорида, США); Бермуды; Ямайку; Мексику; Гонолулу (Гавайи, США); Коста-Рику; Португалию; Ниагара-он-те-Лейк (Онтарио, Канада).

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Китай подписали 13 документов о сотрудничестве

Вьетнам и Китай подписали 13 документов о сотрудничестве

По сообщению спецкора ВИА, во второй половине дня 31 октября в Доме народных собраний в Пекине, сразу после окончания переговоров, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин свидетельствовали подписание 13 документов о сотрудничестве
ПОДРОБНЕЕ

Top