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Вьетнам – место назначения для передовых отраслей промышленности
Ранее в этом месяце Foxconn Group получила зеленый свет от властей северной провинции Куангнинь на запуск двух проектов стоимостью 551 миллион долларов США в этом населенном пункте. Эти проекты, направленные на производство интеллектуальных развлекательных продуктов и интеллектуальных систем, относятся к целевым отраслям Куангниня для инвестиций в переработку и производство.
Благодаря этим инициативам общий объем инвестиций Foxconn в Куангнинь увеличился почти до 1 миллиарда долларов США и превысил 3 миллиарда долларов США в целом по Вьетнаму. Компания участвует в крупных проектах по производству электроники и комплектующих в северных провинциях Бакжанг и Бакнинь, включая производство оборудования и компонентов для Apple. В прошлом месяце Foxconn также инвестировала 383 миллиона долларов США в проект в индустриальном парке Нам Шон Хап Линь в провинции Бакнинь.
Тем временем группа компаний Amkor недавно получила измененный инвестиционный сертификат, позволяющий увеличить инвестиции в проект по производству полупроводников в Бакнине еще на 1,07 миллиарда долларов США. Это решение позволило увеличить общий объем инвестиций в проект до 1,6 миллиарда долларов США, что на 11 лет раньше запланированного срока. Первоначально компания Amkor планировала инвестировать во Вьетнам только 1,6 миллиарда долларов США к 2035 году.
Помимо этих двух инвесторов, по последним данным, многие известные технологические корпорации, такие как Samsung, LG, и такие гиганты промышленности, как Hyosung, CJ и Posco, готовятся вложить еще миллиарды долларов США во Вьетнам в ближайшем будущем.
Во время недавней встречи с премьер-министром Фам Минь Тьинем в рамках его официального визита в Республику Корея, Чон Чхоль Дон, генеральный директор LG Display, заявил, что LG уже вложила более 5 миллиардов долларов США в инвестиции во Вьетнам и планирует инвестировать еще 3 миллиарда долларов США в течение следующих пяти лет. В рамках этого расширения завод LG Innotel планирует удвоить свои мощности, что позволит укрепить интегрированный производственный центр LG во Вьетнаме. Чон добавил, что LG рассматривает Вьетнам как важнейший производственный центр.
Тем временем Samsung уже давно рассматривает Вьетнам как глобальный производственный центр, инвестировав в него более 22,4 миллиарда долларов США и постоянно увеличивая свой капитал в последние годы в среднем на 1 миллиард долларов США ежегодно. С открытием Центра исследований и разработок (R&D) в конце 2022 года Samsung определила Вьетнам в качестве глобального центра исследований и разработок группы, чего Вьетнам никак не ожидал.
Однако это только начало, поскольку Вьетнам все больше становится центром внимания глобальных корпораций в секторах полупроводников и искусственного интеллекта. Такие компании, как Intel, Amkor, HanaMicron, Marvell и Synopsys уже инвестировали в эту страну и продолжают инвестировать.
Между тем, компания NVIDIA постепенно реализует свое видение превращения Вьетнама во "второй дом".
Министр планирования и инвестиций (MPI) Нгуен Чи Зунг недавно провел онлайн дискуссию с NVIDIA, чтобы обсудить планы дальнейшего сотрудничества.
Интерес технологических гигантов к Вьетнаму ощутим. В своем недавнем заявлении MPI подчеркнула, что не только многочисленные крупномасштабные проекты, охватывающие полупроводники, энергетику (включая производство батарей, фотоэлектрических элементов и кремниевых слитков), производство компонентов, электронику и продукцию с высокой добавленной стоимостью, получат новые инвестиции и увеличенный капитал в первой половине этого года, но и Вьетнам также обещает привлечь инвестиции в такие передовые отрасли, как ИИ, полупроводники, водород и возобновляемые источники энергии.
В настоящее время MPI завершает работу над проектом директивы о создании, управлении и использовании Фонда поддержки инвестиций. Эта инициатива направлена на оказание государственной поддержки высокотехнологичным предприятиям, компаниям, занимающимся производством высокотехнологичных товаров, и тем, кто реализует проекты по применению высоких технологий.
По данным Statista Market Insights, в период с 2023 по 2027 год выручка от продаж полупроводниковых приборов во Вьетнаме будет ежегодно расти на 11,6% и к 2027 году достигнет 31,28 млрд долларов США. Согласно этому прогнозу, объем производства интегральных схем, являющихся краеугольным камнем полупроводниковой промышленности, в этом году, как ожидается, достигнет 16,44 миллиарда долларов США.
По прогнозам Google, к 2030 году объем цифровой экономики Вьетнама вырастет в 11 раз и достигнет 220 миллиардов долларов США, что составляет почти половину нынешнего ВВП страны. По словам Марка Ву, управляющего директора Google Asia Pacific во Вьетнаме, искусственный интеллект будет играть ключевую роль в реализации этих прогнозов.
Прогноз выглядит явно оптимистичным. Однако, учитывая обострение конкуренции за привлечение инвестиций, Вьетнам должен действовать быстро в сложившейся ситуации, иначе он упустит эту беспрецедентную возможность.
В своем недавнем докладе правительству министр Нгуен Чи Зунг подчеркнул сохраняющиеся проблемы, стоящие перед экономикой, отметив, что такие развивающиеся сектора, как цифровая экономика, "зеленая" экономика, искусственный интеллект, чипы и полупроводники, отстают, что ставит под угрозу конкурентоспособность Вьетнама на глобальном и региональном уровне.
По данным MPI, несмотря на постоянный рост иностранных инвестиций во Вьетнам, количество крупномасштабных проектов с передовыми технологиями остается ограниченным. Вьетнам привлек всего 108 проектов с объемом инвестиций свыше 500 миллионов долларов США, в среднем 15 проектов в год, и лишь 27 из них относятся к сектору высоких технологий.
"Для поддержания и повышения инвестиционной привлекательности необходимы срочные меры по выращиванию квалифицированных кадров, особенно в области полупроводниковой электроники. Одновременно необходимо решить проблему нехватки электроэнергии в регионах, где расположены многочисленные предприятия электронной промышленности. Кроме того, крайне важно оптимизировать процессы, чтобы упростить и ускорить процедуры регистрации после инвестирования, такие как получение разрешений на строительство и сертификатов пожарной безопасности", - сказал сказал Нгуен Чи Зунг.
Однако это лишь одна из проблем. Конкуренция за иностранные инвестиции в высокотехнологичный сектор усиливается, и многие страны, включая США, Европу, Великобританию, Японию, Малайзию, Индонезию и Таиланд, требуют существенной политики поддержки инвестиций.
Например, Великобритания представила инициативу по поддержке индустрии микросхем на сумму 26 триллионов вон (около 19 миллиардов долларов США). Малайзия к концу 2023 года выпустила Новый промышленный мастер-план 2030 с объемом инвестиций около 20 миллиардов долларов США, направленный на возрождение малайзийской промышленности, особенно в области электроники, химикатов, электромобилей, аэрокосмической отрасли, фармацевтики, медицинского оборудования и передовых материалов. Китай создал инвестиционный фонд полупроводников объемом 27 миллиардов долларов США для повышения самодостаточности своей полупроводниковой промышленности. США и Европа готовы выделить десятки миллиардов долларов для поддержки инвесторов в полупроводниковый сектор.
Растущее давление требует от Вьетнама подготовить свои человеческие ресурсы, инфраструктуру и другие ключевые элементы, одновременно проводя конкурентоспособную на мировом уровне политику поддержки инвестиций, чтобы удержать нынешних инвесторов и привлечь новых лидеров отрасли.