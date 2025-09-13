Статья о историческом визите Фиделя Кастро во Вьетнам в сентябре 1973 года. Снимок экрана: корреспондент ВИА на Кубе

По сообщению корреспондента ВИА в Гаване, 52 года назад, в сентябре 1973 года, когда земля Куангчи ещё дымилась от пламени войны, произошло событие, навсегда вошедшее в историю солидарности кубинского и вьетнамского народов: исторический лидер Кубинской революции Фидель Кастро Рус стал первым и единственным главой иностранного государства, посетившим освобождённую зону Южного Вьетнама в разгар боевых действий. В ознаменование этой даты Государственное агентство новостей Кубы (ACN) опубликовало статью Индира Феррер Алонсо о более чем полувековом братстве между двумя народами.

Утром 15 сентября 1973 года Главнокомандующий Фидель Кастро пересёк понтонный мост через реку Бенхай, чтобы засвидетельствовать солидарность сынов кубинской земли с героическим вьетнамским народом. Вместе с Премьер-министром Фам Ван Донгом он поднял знамя победы бригады Кхесань Армии освобождения Читхиен–Хюэ и прошёл среди окопов, приветствуя бойцов.

Его слова, прозвучавшие на высоте 241, стали клятвой, которая живёт в памяти и сегодня: «За Вьетнам Куба готова отдать даже свою кровь!». Эта фраза выразила сущность дружбы двух народов, основанной на стойкости, достоинстве и интернационализме.

Фидель Кастро прибыл во Вьетнам, неся с собой наследие Комитета солидарности Кубы с Южным Вьетнамом — организации, созданной 25 сентября 1963 года по его инициативе и под председательством героини Мелбы Эрнандес. За десять лет комитет стал символом борьбы против империалистической агрессии, оказывая политическую, моральную и материальную поддержку вьетнамскому народу.

Сегодня, спустя 52 года, тот визит продолжает жить в памяти. Пусть поездка длилась всего шесть часов, но её оказалось достаточно, чтобы навсегда укрепить узлы братства: приезд Фиделя Кастро в Куангчи стал символом вечной дружбы Кубы и Вьетнама, объединённых общим идеалом мира, независимости и социальной справедливости.

Куба и Вьетнам и сегодня идут рядом; фигура Лидера Фиделя навсегда живёт в этих братских объятиях — объятиях, что превозмогли войну и взрастили семена неугасимой солидарности.

И как сказал тогда Фидель Кастро на вьетнамской земле: «Вьетнам станет в десять раз прекраснее, как мечтал Президент Хо Ши Мин. В этом строительстве Куба всегда будет плечом к плечу с вьетнамским народом».



