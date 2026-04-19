Вьетнам – Германия развивают сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров

17 апреля в столице Берлине Университет CMC Вьетнама и Schools of Next Practices (S-Next) при Университете Штайнбайс подписали меморандум о соглашении (MoA) о сотрудничестве в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров.

Соглашение подписали доцент, доктор наук Нгуен Тхань Тунг, ректор Университета CMC, и профессор, доктор наук Марио Ваупель, генеральный директор образовательной системы Steinbeis.

Церемония прошла в присутствии посла Вьетнама в Федеративной Республике Германия Нгуен Дак Тханя, а также представителей двух университетов и профильных ведомств двух стран.

Согласно соглашению, стороны сосредоточатся на внедрении вьетнамской стороне немецкой модели практико-ориентированного образования, а также разработают долгосрочную дорожную карту сотрудничества, включая создание центра трансфера технологий во Вьетнаме, реализацию совместных магистерских программ, повышение исследовательского потенциала в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, развитие экосистемы цифрового образования.

Выступая на церемонии, посол Нгуен Дак Тхань подчеркнул, что это важный шаг в стратегии интернационализации Университета CMC.



В условиях стремительного развития экономики знаний и технологий взаимодействие между передовым «цифровым университетом» Вьетнама и моделью образования, тесно связанной с бизнесом, как у S-Next, является актуальным и своевременным. Посол подтвердил, что Посольство Вьетнама в Германии будет содействовать эффективной реализации данного сотрудничества.



В интервью корреспонденту ВИА профессор, доктор наук Марио Ваупель отметил, что подписание соглашения с Университетом CMC является фундаментальным шагом, открывающим долгосрочное сотрудничество. Он выразил уверенность, что стороны смогут совместно развивать современные образовательные модели и формировать новые подходы к обучению молодого поколения.



По его словам, современные студенты должны не только обладать академическими знаниями, но и уметь применять их на практике — именно эта философия объединяет оба учебных заведения.



Подчёркивая видение S-Next, доцент, доктор наук Нгуен Тхань Тунг отметил, что сотрудничество откроет студентам возможности участия в международных образовательных программах и прохождения стажировок в компаниях-партнёрах Steinbeis в Германии и Европе.



Данное взаимодействие не только повысит качество подготовки кадров, но и напрямую будет способствовать удовлетворению спроса на высококвалифицированную рабочую силу в условиях четвёртой промышленной революции.

По словам Нгуен Тхань Тунга, на фоне прочных стратегических партнёрских отношений между Вьетнамом и Германией данное сотрудничество является ярким примером образовательной дипломатии.

Основанная в 1971 году в Штутгарте, организация Steinbeis в настоящее время представляет собой крупнейшую сеть трансфера технологий в Европе, объединяющую более 1000 центров и 6000 специалистов, реализующих свыше 10 000 проектов ежегодно по всему миру.

Подразделение науки и технологий Вьетнама в Германии выступило связующим звеном, способствовавшим подписанию данного меморандума между Университетом CMC и Университетом Штайнбайс.