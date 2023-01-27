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Вьетнам является очень потенциальным рынком для корейских фирм
Наибольшее положительное сальдо торгового баланса РК в 2022 году было с Вьетнамом - 34,25 млрд. долл. США. По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики РК, цитируемых газетой Joongang Ilbo, это был первый год, когда Вьетнам занял первое место в этом отношении.
Основные статьи экспорта во Вьетнам включают полупроводники, мониторы с плоским экраном и нефтепродукты. Кроме того, продукты питания, модные товары и косметические товары также внесли значительный вклад в поставки из РК в страну Юго-Восточной Азии, по данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA) и соответствующих отраслей.
Сеть быстрого питания Lotteria управляет 270 магазинами во Вьетнаме, занимая первое место среди подобных сетей здесь. Ее выручка в 2022 году превысила 100 млрд. вон (80,5 млн. долл. США), превысив показатель 2019 года до начала пандемии COVID-19.
С 38 магазинами Tous les Jours компании CJ Foodville также занимает первое место среди сетей пекарен во Вьетнаме.
В 2021 году продукты соджу от Hite Jinro также доминировали на местном рынке дистиллированных алкогольных напитков. Третий ресторан Jinro BBQ открылся в ханойском районе Каузай в феврале 2022 года.
В прошлом году Orion Vina, дочерняя компания Orion во Вьетнаме, впервые с момента своего основания заработала более 400 млрд. вон годового дохода. По сравнению с рынком кондитерских изделий Вьетнама стоимостью 130 млрд. вон эта цифра указывает на то, что Orion в настоящее время доминирует на рынке.
Корейская косметика также популярна во Вьетнаме. Местные СМИ сообщают, что такие товары из РК занимают наибольшую долю рынка, 30%, по сравнению с аналогичными товарами из ЕС (23%) и Японии (17%), у которых также много брендов высокого класса.
Данные KITA показывают, что благодаря Hallyu (Korean Wave) экспорт косметики из РК во Вьетнам в 2020 году достиг 230 млн. долл. США.
Точно так же корейская мода также является магнитом на вьетнамском рынке.
Hazzys, бренд модной компании LF, управляет 7 магазинами во Вьетнаме и зафиксировал, что его выручка в 2022 году удвоится по сравнению с 2021 годом. Компания E-Land, занимающаяся модой и розничной торговлей, также зафиксировала рост продаж в прошлом году здесь более чем на 10%.
В мае и июне 2022 года отделение KITA в Хошимине опросило 956 взрослых вьетнамцев о корейских продуктах, которые они планировали купить. Их внимание привлекли косметика (37,9%), продукты питания (27,7%) и электроника (15,1%). На вопрос о потенциальных продуктах Koream в будущем они выбрали косметику (50,7%), электронику (38,9%), продукты питания (32,2%) и здоровую пищу (23,3%).
KITA заявила, что с населением в 100 млн. человек и хорошим экономическим ростом Вьетнам является не только производственным центром, заменяющим Китай, но и одним из самых быстро восстанавливающихся потребительских рынков после пандемии COVID-19.