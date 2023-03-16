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Вьетнам является основным поставщиком кофе в Испанию

По данным Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли) со ссылкой на данные Европейского статистического агентства, в 2022 году Испания импортировала с мирового рынка 376,45 тыс. тонн кофе на сумму 1,37 млрд. евро (эквивалентно 1,46 млрд. долл. США), что на 11% больше по объему и на 47,5% по стоимости по сравнению с 2021 годом.
  Вьетнам является основным поставщиком кофе в Испанию. Фото: vneconomy.vn  
При этом импорт из Вьетнама достиг 113,55 тыс. тонн на сумму около 269 млн. евро (что эквивалентно 287 млн. долл. США), что на 21,6% больше по объему и на 78,9% по стоимости по сравнению с 2021 годом. Доля рынка кофе Вьетнама в общем объеме импорта Испании с мирового рынка увеличилась до 30,16%.

В феврале 2023 года средняя экспортная цена вьетнамского кофе достигла 2.174 долл. США за тонну, что на 0,2% меньше, чем в январе 2023 года, и на 5,7% меньше, чем в феврале 2022 года. В целом за первые два месяца 2023 года средняя экспортная цена вьетнамского кофе достигла 2.177 долл. США за тонну, что на 1,9% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Примечательно, что за первые 2 месяца 2023 года экспорт вьетнамского кофе на большинство традиционных рынков увеличился, за исключением Бельгии и Японии. В частности, темпы роста экспорта кофе на ряд рынков, включая Алжир, Нидерланды, Мексику, Россию и Италию, измеряются в двузначных и трехзначных числах.

По данным Департамента импорта-экспорта, Испания является 8-м по величине торговым партнером Вьетнама в ЕС, 7-м по величине партнером по экспорту и 8-м по величине партнером Вьетнама по импорту.

В 2022 году двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Испанией достигнет 3,54 млрд. долл. США, что на 13% больше, чем в 2021 году (самые высокие темпы роста за всю историю). Среди них экспортный оборот Вьетнама в Испанию достиг 2,96 млрд. долл. США, увеличившись на 16,34%, а импорт Вьетнама из Испании достиг 572,69 млн. долл. США, что на 1,59% меньше по сравнению с прошлым годом.

Стратегическое расположение двух стран у ворот важных экономических регионов Азии и Европы помогает этим странам стать мостом между двумя наиболее динамичными экономическими регионами мира./

ВИА/ИЖВ

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