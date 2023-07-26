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Вьетнам является вторым по величине поставщиком креветок в мире
Выступая на мероприятии, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) Фунг Дык Тьен заявил, что Вьетнам обладает высоким потенциалом в области аквакультуры, особенно выращивания солоноватоводных креветок.
Он отметил, что креветочный сектор играет важную роль в экспорте морепродуктов Вьетнама на протяжении последних двух десятилетий. Ежегодно на долю этого сектора приходится около 40-45% от общей стоимости экспорта морепродуктов, что эквивалентно 3,5-4,3 млрд. долларов США. В настоящее время вьетнамские креветки экспортируются в 100 стран мира, причем пять крупнейших рынков - Европа, США, Япония, Китай и Республика Корея.
На сегодняшний день около 200 предприятий по переработке креветок во Вьетнаме прошли проверку и получили одобрение Европейской комиссии, сказал он, добавив, что Вьетнам является вторым по величине поставщиком креветок, обеспечивая 13-14% от общего объема их экспорта в мире.
Тьен отметил, что в течение последних 20 лет вьетнамский креветочный сектор поддерживал стабильный рост экспорта на уровне около 7%.
Однако он сталкивается с многочисленными проблемами, в основном с последствиями пандемии COVID-19 и колебаниями рынка, особенно после 2022 г. Он отметил, что правительство разработало множество программ и проектов для стимулирования устойчивого роста сектора и внесло свой вклад в развитие мирового креветочного сектора.
Тьен отметил, что в ходе саммита ученые, эксперты и представители бизнеса сосредоточили свои дискуссии на важных вопросах сектора, давая прогнозы по производству, спросу на рынке, обновлению стандартов на креветочную продукцию и инновациям в технологиях выращивания.
Нгуен Вьет Тханг, председатель Вьетнамского рыболовного общества (VINAFIS), отметил, что в настоящее время в рыболовном секторе занято более 5 млн. работников, в том числе более 1 млн. в креветочном секторе.
Он отметил вклад креветочного сектора в экономическое развитие страны, а также основные проблемы, с которыми он сталкивается.
Тханг выразил надежду, что в ходе саммита международные эксперты и покупатели поделятся с отечественными коллегами передовыми технологиями в области производства сортов, защиты окружающей среды, борьбы с болезнями и управления водными ресурсами, а также расскажут о потребностях рынка и возможностях сотрудничества в сфере торговли креветками.
Ле Ван Куанг, генеральный директор компании Minh Phu Fisheries Group, отметил, что в настоящее время Вьетнам располагает более чем 700 тыс. га креветочных ферм, способных удовлетворить разнообразный спрос более чем 100 стран мира. Во Вьетнаме разработаны экологические и органические модели выращивания креветок, которые имеют высокую ценность и отвечают стандартам устойчивого развития.
В рамках саммита участники посетили ряд фермерских производственных и перерабатывающих предприятий в провинции Камау в дельте Меконга.