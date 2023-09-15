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Вьетнам является воротами для канадских экспортных товаров в АСЕАН
Проведя предварительную оценку 5-летней реализации Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), Торговое представительство Вьетнама в Канаде координировало в сотрудничестве с Деловым советом Канада-АСЕАН и Исследовательским институтом новых вызовов в экономической глобализации (NEME) при Университете Лаваля (Канада) организовало семинар по оценке инвестиционного потенциала Вьетнама и региона АСЕАН.
Семинар является одним из мероприятий, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Канадой и 30-летию создания Торгового представительства Вьетнама в Канаде.
Семинар, посвященный теме «Вьетнам – ворота в Индо-Тихоокеанский регион для бизнеса Квебека», привлек большой интерес предприятий и предпринимателей Квебека. В настоящее время Индо-Тихоокеанский регион является вторым по величине международным экспортным рынком провинции Квебек.
Выступая на семинаре, генеральный директор отдела Индо-Тихоокеанского региона Департамента международных отношений и Франкофонии Квебека Габриэль Шартье подчеркнул особые отношения сотрудничества Квебека с Вьетнамом. Он сообщил, что правительство Квебека всегда отдает приоритет Вьетнаму и считает Вьетнам новым перекрестком в глобальной цепочке стоимости.
Вьетнам в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Канады среди стран АСЕАН и ведущим пунктом назначения канадских товаров, экспортируемых в АСЕАН. Вьетнам может выступить в качестве ворот для канадских компаний, желающих развивать бизнес в Юго-Восточной Азии. АСЕАН считается самым быстрорастущим экономическим регионом в мире и к 2030 году станет мировым центром потребления благодаря размеру своего рынка.
На семинаре коммерческий советник посольства Вьетнама в Канаде Чан Тху Куинь представила позицию Вьетнама в АСЕАН и усилия правительства по инвестициям в инфраструктуру, направленные на расширение связей между Вьетнамом и Канадой в цепочке поставок. Она также поделилась последней информацией о результатах экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами после 5 лет внедрения ВПСТТП.
По оценке Союза торговых палат Квебека, данный семинар предоставляет возможность для предприятий провинции лучше понять, как воспользоваться существующими механизмами сотрудничества и поддержки между правительствами Канады и Вьетнама, чтобы эффективно провести бизнес в Юго-Восточной Азии.