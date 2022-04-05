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Вьетнам эффективно работает над социально-экономическим восстановлением и развитием

5 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь провел национальную телеконференцию между правительством и местными властями, чтобы изучить социально-экономическую ситуацию в первом квартале 2022 года.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (стоит) председательствует на национальной телеконференции 5 апреля. Фото: ВИА  

В своем вступительном слове премьер-министр Тьинь сказал, что после аналогичной встречи с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом 5 января международная ситуация зафиксировала новые события, в том числе конфликт на Украине, стремительный рост инфляции в некоторых странах и рост цен на материалы и топливо, которые непосредственно затронули Вьетнам.

Он отметил, что сейчас проблем больше, чем возможностей, но страна внимательно следит за ситуацией и своевременно реагирует, особенно в части репатриации вьетнамских граждан из Украины, сдерживания инфляции, гибкой корректировки цен на топливо и решения вопросов энергоснабжения.

В течение последних трех месяцев, продолжил премьер-министр, под руководством партии, правительства и администрации всех уровней, а также при поддержке населения и бизнеса Вьетнам эффективно реализует программу социально-экономического восстановления и развития. Кроме того, продолжается строительство независимой и самостоятельной экономики, завершение правового социалистического государства и социалистически ориентированной рыночной экономики, принятие прорывных мер по развитию инфраструктуры, административной реформе и повышению качества человеческих ресурсов.

В ходе встречи участники обсудили социально-экономическую ситуацию в марте и I квартале, программу социально-экономического восстановления и развития, ключевые задачи и решения на перспективу, пути ускорения освоения государственных инвестиций в 2022 году.

Они также изучили некоторые крупные транспортные проекты, в том числе скоростную автомагистраль Север-Юг, международный аэропорт Лонгтхань, Кольцевую дорогу № 4 столичного региона Ханоя, Кольцевую дорогу № 3 города Хошимин и скоростные автомагистрали Кханьхоа-Буонматхуот, Биенхоа-Вунгтау и Чаудок-Кантхо-Шокчанг

ВИА

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