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Вьетнам эффективно выполняет координирующую роль на заседаниях CPTPP
Министры и представители государств — участников CPTPP выразили общее мнение, что в условиях сохраняющейся нестабильности мировой торговли странам-участницам необходимо укреплять сотрудничество для совместного преодоления общих вызовов, поддержания устойчивости цепочек поставок и обеспечения выгод для всех членов соглашения. Они также согласились с тем, что дальнейшее расширение CPTPP за счёт присоединения новых участников, полностью отвечающих высоким стандартам соглашения, будет способствовать укреплению роли, привлекательности и влияния CPTPP как в регионе, так и в мировом масштабе, закрепляя его статус как высококачественной, открытой и основанной на правилах системы свободной торговли.
Со своей стороны Вьетнам подтвердил готовность тесно взаимодействовать с другими участниками, одновременно обеспечивая, чтобы дальнейшее развитие соглашения и впредь основывалось на принципах, стандартах и общих интересах, сформированных всеми его членами. Вьетнам также подчеркнул необходимость рационального и эффективного распределения ресурсов, обеспечения баланса между полным и эффективным выполнением действующих обязательств и продвижением новых приоритетов соглашения, что позволит укрепить координацию и постепенно сформировать общие направления сотрудничества в рамках CPTPP на следующем этапе.
По итогам заседаний министры CPTPP одобрили ряд документов, включая Совместное заявление министров CPTPP по вопросам расширения, реализации соглашения и сотрудничества и Совместное заявление министров CPTPP по вопросам энергетической безопасности и устойчивости цепочек поставок жизненно важных энергетических и других затронутых товаров. Кроме того, было принято решение о создании Временной рабочей группы по содействию формированию справедливой, прозрачной и предсказуемой торговой среды.
Согласно плану, 11-е заседание Совета CPTPP на уровне министров состоится в ноябре 2026 года во Вьетнаме.
CPTPP является первым соглашением о свободной торговле нового поколения, участником которого стал Вьетнам. В настоящее время соглашение объединяет 12 государств: Австралия, Бруней, Канада, Чили, Малайзия, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Соединённое Королевство и Вьетнам. В 2026 году Вьетнам исполняет функции председателя CPTPP на ротационной основе.
Особое значение имеет то, что CPTPP способствует динамичному росту внешней торговли Вьетнама с государствами — участниками соглашения. В 2025 году двусторонний товарооборот между Вьетнамом и странами CPTPP достиг 124,5 млрд долларов США, увеличившись на 11,9% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт Вьетнама составил 70,6 млрд долларов США, увеличившись на 11,5%, а импорт — 53,8 млрд долларов США, увеличившись на 12,5%.
Поставки вьетнамских товаров на рынки всех стран CPTPP продемонстрировали положительную динамику. Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы на рынках трёх стран, с которыми Вьетнам впервые заключил соглашения о свободной торговле в рамках CPTPP, — Канада (18,13%), Мексика (28,67%) и Перу (15,75%).