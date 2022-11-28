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Вьетнам экспортирует первую партию свежего помело в США

Первая партия свежего помело из южного города Бенче уходит в США 28 ноября.
  Вьетнам экспортирует первую партию свежего помело в США. Фото: ВИА  
После более чем пяти лет переговоров в начале этого года Министерство сельского хозяйства США официально лицензировало импорт этого фрукта, что сделало его седьмым свежим фруктом Вьетнама, которому разрешено выйти на американский рынок, после манго, лонгана, личи, драконьего фрукта, рамбутана и звездного яблока. Импортно-экспортная Компания Chanh Thu, расположенная в уезде Чолать города Бенче, отгрузила первую партию помело для экспорта в США.

Выступая на церемонии, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских местностей Чан Тхань Нам сказал, что рынок США привередлив, но спрос на свежие фрукты остается огромным.

Он отметил, что для экспорта в США предприятия по выращиванию и упаковке должны были подготовиться и пройти многоэтапную проверку специализированными ведомствами обеих стран, гарантируя соответствие продукции требованиям карантина и контроля над вредными организмами, безопасности пищевых продуктов, норме остатков пестицидов, строго соблюдая правила упаковки, обеспечивая точную отслеживаемость.

Плантации помело во Вьетнаме занимают в общей сложности 105.400 га, производя почти 905.000 тонн ежегодно. Из общей площади на Бенче приходится около 10.000 га с годовой продуктивностью более 200.000 тонн.

К настоящему времени провинции было предоставлено 25 кодов зон посадки для экспорта помело с зеленой кожурой в США и ЕС, в том числе 11 кодов, обслуживающих рынок США, занимают площадь 156,76 га и производят 3.135 тонн плодов в год.

ВИА/ИЖВ

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