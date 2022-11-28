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Вьетнам экспортирует первую партию свежего помело в США
Выступая на церемонии, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских местностей Чан Тхань Нам сказал, что рынок США привередлив, но спрос на свежие фрукты остается огромным.
Он отметил, что для экспорта в США предприятия по выращиванию и упаковке должны были подготовиться и пройти многоэтапную проверку специализированными ведомствами обеих стран, гарантируя соответствие продукции требованиям карантина и контроля над вредными организмами, безопасности пищевых продуктов, норме остатков пестицидов, строго соблюдая правила упаковки, обеспечивая точную отслеживаемость.
Плантации помело во Вьетнаме занимают в общей сложности 105.400 га, производя почти 905.000 тонн ежегодно. Из общей площади на Бенче приходится около 10.000 га с годовой продуктивностью более 200.000 тонн.
К настоящему времени провинции было предоставлено 25 кодов зон посадки для экспорта помело с зеленой кожурой в США и ЕС, в том числе 11 кодов, обслуживающих рынок США, занимают площадь 156,76 га и производят 3.135 тонн плодов в год.