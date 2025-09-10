Báo Ảnh Việt Nam

Вьетнам экспортирует дополнительные 340 000 доз вакцины против АЧС на Филиппины

АО "АВАК Вьетнам" 8 сентября экспортировало на Филиппины вторую партию вакцины против африканской чумы свиней (АЧС), AVAC ASF LIVE, в количестве 340 000 доз.
  Вакцина против африканской чумы свиней AVAC ASF LIVE. Фото: AVAC  
Нгуен Ван Зиеп, генеральный директор AVAC во Вьетнаме, сказал, что Филиппины уже импортировали 460 000 доз вакцины и признали ее в высшей степени безопасной и эффективной. Он отметил, что последний заказ на 340 000 доз отражает сохраняющуюся в стране уверенность в том, что вакцина против АЧС будет введена вживую.

Компания поддерживает регулярные контакты со своими филиппинскими партнерами и напрямую сообщает об использовании вакцины в Министерство сельского хозяйства Филиппин, добавил он.

На Филиппинах вакцина все еще проходит процедуру регистрации и тщательного контроля со стороны министерства, что означает, что ее распространение остается более ограниченным, чем во Вьетнаме. Филиппинские регулирующие органы оценили его как безопасный и эффективный, и для более широкого внедрения потребуется национальное одобрение и надзор.

Помимо Филиппин, AVAC также нацелена на другие рынки, такие как Индонезия, Малайзия, Лаос, Камбоджа и несколько африканских стран, а процессы регистрации ведутся в Индии, Малайзии, Непале и Мьянме.

Во Вьетнаме широко используется вакцина AVAC от ASF LIVE, поставлено более 4 миллионов доз, которые получили положительные отзывы от крупных животноводческих ферм. В настоящее время на складе компании имеется около 1,5 миллионов доз.

Недавно во Вьетнаме был обнаружен новый вариант АЧС, гибрид 1-го и 2-го типов. Хотя существующая вакцина обеспечивает эффективную защиту от 2-го типа, она менее эффективна против гибридного штамма. Компания AVAC разрабатывает новую вакцину для решения этой проблемы, регистрация которой ожидается в 2026 году. Хотя разработка вакцин отстает от разработки вирусных мутаций, они остаются наиболее эффективным средством профилактики заболеваний.

Чтобы лучше обслуживать средние и мелкие фермерские хозяйства, AVAC планирует в сентябре 2025 года выпустить новый формат упаковки, который будет включать флаконы на пять доз, что обеспечит удобство, экономию средств и сокращение отходов.

Нгуен Тхи Хыонг, председатель Вьетнамской ветеринарной ассоциации, сказала, что мероприятие подчеркнуло три ключевые ценности: науку и технологии, социально-экономические выгоды и международное сотрудничество. Ранее она руководила бизнесом по производству и экспорту вакцин и отметила, что второй импорт Филиппин продемонстрировал как доказанную эффективность, так и доверие к вакцине против АЧС вьетнамского производства.

По словам Нгуен Тхи Хыонга, безопасность животноводства зависит от двух важнейших мер: биозащиты и вакцинации. В то время как крупные предприятия имеют все возможности для внедрения методов биозащиты, вакцинация считается наиболее практичным решением для мелких фермерских хозяйств. Традиционно вспышки в животноводстве устранялись путем изоляции и выбраковки, что создавало значительные риски для отрасли. При заболеваниях, не требующих специального лечения, вакцинация становится еще более необходимой.

ВИА/ИЖВ

Исполняющий обязанности МИД Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Лаоса

9 сентября секретарь ЦК партии, исполняющий обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг провёл онлайн-телефонный разговор с членом ЦК Народно-революционной партии Лаоса, министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.
