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Вьетнам экспортирует в Японию первую партию переработанного куриного мяса
С самого первого дня работы своего завода компания всегда стремилась к 100% прослеживаемости всей цепочки поставок от источника кормовых ингредиентов до обработки продукта, обеспечивая лучшие практики в области окружающей среды и благополучия животных.
Он получил тесную координацию со стороны Департамента здоровья животных Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов во время надзора за болезнями птицы и безопасностью пищевых продуктов в цепочке поставок, а также за выполнением санитарных требований.
На церемонии отправки партии департамент вручит CPV Food сертификат здоровья, чтобы отметить первую партию вьетнамской курицы под торговой маркой CPV Food в Японию.
Ранее, после отправки команды в CPV Food в южной провинции Биньфыок для оценки цепочки производства и переработки курятины, Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии признало, что CPV Food удовлетворяет всем ветеринарно-гигиеническим требованиям Японии, что позволяет ему экспортировать продукцию на рынок.
Комплекс по разведению и переработке куриного мяса CPV Food был создан в декабре 2020 года в индустриальном парке Becamex Binh Phuong с общим объемом инвестиций 250 млн. долл. США, став крупнейшим и самым современным в своем роде во Вьетнаме.