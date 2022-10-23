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Вьетнам экспортирует в Японию первую партию переработанного куриного мяса

CPV Food, дочерняя компания CP Vietnam Corporation, планирует отправить первую партию переработанной курятины в Японию в октябре после того, как ей удалось выполнить все требования безопасности пищевых продуктов и карантина на рынке. CPV Food, дочерняя компания CP Vietnam Corporation, планирует отправить первую партию переработанной курятины в Японию в октябре после того, как ей удалось выполнить все требования безопасности пищевых продуктов и карантина на рынке.

С самого первого дня работы своего завода компания всегда стремилась к 100% прослеживаемости всей цепочки поставок от источника кормовых ингредиентов до обработки продукта, обеспечивая лучшие практики в области окружающей среды и благополучия животных.

Он получил тесную координацию со стороны Департамента здоровья животных Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов во время надзора за болезнями птицы и безопасностью пищевых продуктов в цепочке поставок, а также за выполнением санитарных требований.

На церемонии отправки партии департамент вручит CPV Food сертификат здоровья, чтобы отметить первую партию вьетнамской курицы под торговой маркой CPV Food в Японию.

Ранее, после отправки команды в CPV Food в южной провинции Биньфыок для оценки цепочки производства и переработки курятины, Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии признало, что CPV Food удовлетворяет всем ветеринарно-гигиеническим требованиям Японии, что позволяет ему экспортировать продукцию на рынок.

Комплекс по разведению и переработке куриного мяса CPV Food был создан в декабре 2020 года в индустриальном парке Becamex Binh Phuong с общим объемом инвестиций 250 млн. долл. США, став крупнейшим и самым современным в своем роде во Вьетнаме.

ВИА

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