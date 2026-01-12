Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам экспортировал более 8 млн тонн риса в 2025 году

Согласно последним данным Таможенного управления, в 2025 году экспорт риса из Вьетнама превысил 8,06 млн тонн, принеся стране свыше 4,1 млрд долларов США.

Данный показатель снизился на 10,8% по объёму и на 27,6% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что наглядно отражает влияние тенденции снижения цен на рис на мировом рынке в прошедшем году.

Упаковка экспортного риса на заводе компании ООО с одним участником Тхаошон, входящей в акционерную группу Локчой. (Фото: ВИА)

На прошлой неделе вьетнамский рис с 5% дроблёного зерна предлагался по цене 360–365 долларов США за тонну. Один из трейдеров в Хошимине сообщил, что торговая активность замедляется из-за слабого внешнего спроса. По его прогнозу, спрос, вероятно, останется низким, поскольку Филиппины и Индонезия могут сократить закупки, тогда как поставки из Индии, как ожидается, значительно возрастут.

На внутреннем рынке на прошлой неделе цены на рис и необрушенный рис в Дельте Меконга существенно не изменились на фоне сохраняющегося слабого спроса.

По состоянию на 31 декабря, по данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, в рамках зимне-весеннего сельскохозяйственного сезона 2025–2026 годов в регионе Дельты Меконга было засеяно 921 тыс. гектаров, что составляет 73,8% от общего планового показателя в 1,266 млн гектаров. На ряде площадей, засеянных ранее, уже началась уборка урожая.

Аналогично ситуации во Вьетнаме, на азиатском рынке риса цены на индийский рис оставались стабильными, тогда как цены на тайский рис снизились до минимального уровня за последние пять недель из-за слабого спроса.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Остров Фукуи вошёл в число лучших туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год

Остров Фукуи вошёл в число лучших туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год

Остров Фукуи в провинции Ламдонг был выбран тайской газетой Khaosod в числе 10 обязательных к посещению туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год и получил высокую оценку за первозданную природу и «кинематографическую красоту».
ПОДРОБНЕЕ

Top