Вьетнам экспортировал более 8 млн тонн риса в 2025 году

Данный показатель снизился на 10,8% по объёму и на 27,6% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что наглядно отражает влияние тенденции снижения цен на рис на мировом рынке в прошедшем году.

Упаковка экспортного риса на заводе компании ООО с одним участником Тхаошон, входящей в акционерную группу Локчой. (Фото: ВИА)



На прошлой неделе вьетнамский рис с 5% дроблёного зерна предлагался по цене 360–365 долларов США за тонну. Один из трейдеров в Хошимине сообщил, что торговая активность замедляется из-за слабого внешнего спроса. По его прогнозу, спрос, вероятно, останется низким, поскольку Филиппины и Индонезия могут сократить закупки, тогда как поставки из Индии, как ожидается, значительно возрастут.



На внутреннем рынке на прошлой неделе цены на рис и необрушенный рис в Дельте Меконга существенно не изменились на фоне сохраняющегося слабого спроса.



По состоянию на 31 декабря, по данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, в рамках зимне-весеннего сельскохозяйственного сезона 2025–2026 годов в регионе Дельты Меконга было засеяно 921 тыс. гектаров, что составляет 73,8% от общего планового показателя в 1,266 млн гектаров. На ряде площадей, засеянных ранее, уже началась уборка урожая.



Аналогично ситуации во Вьетнаме, на азиатском рынке риса цены на индийский рис оставались стабильными, тогда как цены на тайский рис снизились до минимального уровня за последние пять недель из-за слабого спроса.