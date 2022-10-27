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Вьетнам ценит многоплановое сотрудничество с Катаром
Президент также высоко оценил позитивный прогресс в дружественном отношении между странами, обмене делегациями на всех уровнях и взаимной поддержке на многосторонних форумах, добавив, что двусторонний товарооборот в прошлом году превысил 400 млн. долл. США.
Со своей стороны Мохамед Исмаил Аль-Эмади, прослуживший во Вьетнаме шесть лет, поблагодарил правительство и народ Вьетнама за создание благоприятных условий для выполнения им дипломатической миссии в стране, которую он считает своей второй родиной.
Посол пообещал приложить дальнейшие усилия для наращивания многопланового сотрудничества между странами независимо от его будущей должности.
В ответ глава государства рекомендовал Вьетнаму и Катару совместно организовать мероприятия, приуроченные к 30-летию установления дипломатических отношений в следующем году; активизировать обмен делегациями на всех уровнях. Он предложил фирмам и инвестиционным фондам в Катаре увеличить свои инвестиции во Вьетнам.
Страны должны в ближайшее время создать деловой совет и проводить мероприятия по продвижению инвестиций и бизнес-форумам, одновременно способствуя совместной работе в области энергетики, нефти и газа и труда, а также открытию маршрутов прямых рейсов, отметил президент Вьетнама.
Он также предложил обеим сторонам в ближайшее время организовать 3-е заседание межправительственного комитета в 2023 году для рассмотрения и укрепления сотрудничества на предстоящий период; и способствовать подписанию важных соглашений, чтобы сформировать правовую основу для сотрудничества в области морского судоходства, таможни, правосудия, безопасности, культуры и туризма.