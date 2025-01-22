НОВОСТИ
Вьетнам ценит и придает первостепенное значение связям с Китаем
Обе стороны выразили удовлетворение позитивным развитием двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и созданием вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, особенно недавними успешными телефонными переговорами между То Ламом и Си Цзиньпином, в ходе которых они объявили о начале вьетнамско-китайского Года гуманитарных обменов и 75-й годовщине установления дипломатических отношений.
Подтверждая последовательную политику Вьетнама по сохранению и приданию первостепенного значения отношениям с Китаем, Фам Минь Тьинь заявил о поддержке Вьетнамом глобальных инициатив Китая в области развития, безопасности и цивилизации, выдвинутых Си Цзиньпином, полагая, что они принесут общую пользу всем странам., полагая, что они принесут общую пользу всем странам.
Дин Сюэсян заявил, что Китай придает большое значение отношениям с Вьетнамом и верит, что под руководством КПВ во главе с генеральным секретарем То Ламом Вьетнам успешно проведет всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва и вступит в новую эру развития.
Заглядывая в будущее, Фам Минь Тьинь предложил содействовать обмену делегациями всех уровней, эффективно реализовывать соглашения о сотрудничестве, углублять связи между двумя экономиками, уделяя особое внимание крупным и символическим проектам, особенно тем, которые касаются капиталовложений, технологий и подготовки кадров для развития железнодорожных маршрутов стандартной колеи, соединяющих Лаокай - Ханой - Хайфон в 2025 году, Лангшон - Ханой и Монгкай - Халонг - Хайфон в ближайшее время.
Наряду с традиционными сферами сотрудничества он предложил обеим сторонам активизировать партнерство в области науки и технологий, инноваций и таких сильных сторон Китая, как большие данные, облачные вычисления, квантовые технологии и микробиология. Он призвал Китай оказать помощь Вьетнаму в реализации исторической резолюции 57 о прорывах в области науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.
Высоко оценив и согласившись с указаниями Фам Минь Тьиня, Дин Сюэсян подчеркнул, что Китай по-прежнему готов активизировать обмены и сотрудничество с Вьетнамом в соответствии с шестью основными направлениями, согласованными высшими руководителями.
Он предложил ускорить конкретный прогресс в ключевых областях, особенно в проектах, символизирующих двусторонние отношения, мероприятиях, посвященных Году китайско-вьетнамских гуманитарных обменов и 75-летию установления дипломатических отношений, а также твердо строить китайско-вьетнамское сообщество с общим будущим, имеющим стратегическое значение.