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Вьетнам ценит и придает первостепенное значение связям с Китаем

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с членом Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК), постоянным вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном в кулуарах 55-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, 21 января.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и постоянный вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсянь. Фото: ВИA  
Фам Минь Тьинь передал теплые поздравления и новогодние пожелания от генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама, президента государства Лыонг Кыонга, председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и себя лично генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР Си Цзиньпину, премьеру Госсовета КНР Ли Цяню, председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лежи и председателю Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунину.

Обе стороны выразили удовлетворение позитивным развитием двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и созданием вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, особенно недавними успешными телефонными переговорами между То Ламом и Си Цзиньпином, в ходе которых они объявили о начале вьетнамско-китайского Года гуманитарных обменов и 75-й годовщине установления дипломатических отношений.

Подтверждая последовательную политику Вьетнама по сохранению и приданию первостепенного значения отношениям с Китаем, Фам Минь Тьинь заявил о поддержке Вьетнамом глобальных инициатив Китая в области развития, безопасности и цивилизации, выдвинутых Си Цзиньпином, полагая, что они принесут общую пользу всем странам., полагая, что они принесут общую пользу всем странам.

Дин Сюэсян заявил, что Китай придает большое значение отношениям с Вьетнамом и верит, что под руководством КПВ во главе с генеральным секретарем То Ламом Вьетнам успешно проведет всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва и вступит в новую эру развития.

Заглядывая в будущее, Фам Минь Тьинь предложил содействовать обмену делегациями всех уровней, эффективно реализовывать соглашения о сотрудничестве, углублять связи между двумя экономиками, уделяя особое внимание крупным и символическим проектам, особенно тем, которые касаются капиталовложений, технологий и подготовки кадров для развития железнодорожных маршрутов стандартной колеи, соединяющих Лаокай - Ханой - Хайфон в 2025 году, Лангшон - Ханой и Монгкай - Халонг - Хайфон в ближайшее время.

Наряду с традиционными сферами сотрудничества он предложил обеим сторонам активизировать партнерство в области науки и технологий, инноваций и таких сильных сторон Китая, как большие данные, облачные вычисления, квантовые технологии и микробиология. Он призвал Китай оказать помощь Вьетнаму в реализации исторической резолюции 57 о прорывах в области науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.

Высоко оценив и согласившись с указаниями Фам Минь Тьиня, Дин Сюэсян подчеркнул, что Китай по-прежнему готов активизировать обмены и сотрудничество с Вьетнамом в соответствии с шестью основными направлениями, согласованными высшими руководителями.

Он предложил ускорить конкретный прогресс в ключевых областях, особенно в проектах, символизирующих двусторонние отношения, мероприятиях, посвященных Году китайско-вьетнамских гуманитарных обменов и 75-летию установления дипломатических отношений, а также твердо строить китайско-вьетнамское сообщество с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

ВИА/ИЖВ

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