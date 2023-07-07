Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам ценит и желает развивать отношения с Европейским Союзом

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял посла, главу делегации Европейского союза (ЕС) Джорджио Алиберти, чтобы попрощаться с ним по случаю окончания срока его работы во Вьетнаме.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял посла, главу делегации Европейского союза (ЕС) Джорджио Алиберти. Фото: ВИА  
На встрече, состоявшейся 6 июля в штаб-квартире Министерства иностранных дел, министр Буй Тхань Шон поздравил посла Алиберти с успешным завершением срока его службы во Вьетнаме (2019-2023 гг.) и высоко оценили активную роль и эффективный вклад посла в развитие партнерства и всестороннего сотрудничества Вьетнам-ЕС.
В частности, Буй Тхань Шон поблагодарил и высоко оценил тот факт, что во время пандемии COVID-19 Вьетнам получил поддержку в виде вакцин и медицинского оборудования от ЕС и стран-членов, что способствовало увеличению охвата вакцинацией, раннем контроле COVID-19.

Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Европейским Союзом, одним из важнейших партнеров Вьетнама, и желает развивать его.

Министр Буй Тхань Шон высоко оценил роль ЕС в содействии созданию рамок партнерства по справедливому энергетическому переходу между Вьетнамом и международными партнерами (JETP) и предложил ЕС продолжать поддерживать Вьетнам, подталкивать парламенты оставшихся стран-членов к скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), способствуя новому прорыву в экономическом сотрудничестве между двумя сторонами.

Обе стороны были рады видеть, что отношения между Вьетнамом и ЕС сильно развиваются в областях политики и дипломатии, обороны-безопасности, науки-технологий, кибербезопасности и образования, реагирования на изменение климата, а также договорились поддерживать обмен делегациями и контактами на всех уровнях, особенно на высоком.

С экономической точки зрения реализация Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) от августа 2020 года способствовала тому, что ЕС стал 5-м крупнейшим торговым партнером и инвестором Вьетнама, двусторонний товарооборот в 2022 году достиг 62,2 млрд долларов США, что на 14,2% больше, чем в 2021 году. В настоящее время ЕС является крупнейшим донором ОПР Вьетнама.

Посол Джорджио Алиберти поблагодарил министра Буй Тхань Шона за то, что он нашел время для встречи, выразил восхищение достижениям Вьетнама в области социально-экономического развития и международной интеграции за последние годы и поблагодарил Министерство иностранных дел и министерства, ведомства и местные органы за поддержку деятельности делегации и личного послов во время их работы во Вьетнаме.

Соглашаясь с оценкой отношений между двумя сторонами, сделанной министром Буй Тхань Шоном, посол Алиберти поблагодарил Вьетнам за обмен медицинскими средствами со странами ЕС на ранней стадии пандемии COVID-19 и выразил признательность Вьетнаму за культуру международной солидарности и поддержки в трудные времена.

Учитывая, что Вьетнам является пионером в регионе с точки зрения «зеленой»‎ трансформации и чистой энергии, посол Джорджио Алиберти подтвердил, что ЕС будет укреплять реализацию политики сотрудничества с регионом и JETP между Вьетнамом и другими странами-партнерами, для которых ЕС является координатором.

ЕС придает большое значение развитию отношений с Вьетнамом на основе надежных политических отношений, широкого экономического сотрудничества и богатого потенциала сотрудничества, особенно в таких областях и новых мировых тенденциях развития, как: переход к чистой энергии, реализации «зеленой»‎ трансформации, реализации целей устойчивого развития.

Посол сказал, что Вьетнам приложил большие усилия для создания EVFTA с ЕС, платформы для продвижения двустороннего сотрудничества, и что ЕС также направил своим странам - членам сообщение с рекомендацией скорейшей ратификации EVIPA в целях продвижения двусторонних отношений, сотрудничества и развития отношений на многих фронтах между двумя сторонами.

Посол также предложил обеим сторонам в ближайшее время разработать план мобилизации ресурсов для развертывания JETP для содействия расширению инвестиций, бизнеса и сотрудничества в области устойчивого развития.

Посол подтвердил, что в своей новой должности он будет продолжать вносить вклад в дальнейшее укрепление всестороннего партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и ЕС.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Сингапур активизируют сотрудничество в области подготовки кадров

Вьетнам и Сингапур активизируют сотрудничество в области подготовки кадров

6 июля министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения Дао Нгок Зунг устроил в Ханое прием для министра трудовых ресурсов и второго министра торговли и промышленности Сингапура Тан Си Ленга
ПОДРОБНЕЕ

Top