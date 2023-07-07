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Вьетнам ценит и желает развивать отношения с Европейским Союзом
В частности, Буй Тхань Шон поблагодарил и высоко оценил тот факт, что во время пандемии COVID-19 Вьетнам получил поддержку в виде вакцин и медицинского оборудования от ЕС и стран-членов, что способствовало увеличению охвата вакцинацией, раннем контроле COVID-19.
Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Европейским Союзом, одним из важнейших партнеров Вьетнама, и желает развивать его.
Министр Буй Тхань Шон высоко оценил роль ЕС в содействии созданию рамок партнерства по справедливому энергетическому переходу между Вьетнамом и международными партнерами (JETP) и предложил ЕС продолжать поддерживать Вьетнам, подталкивать парламенты оставшихся стран-членов к скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), способствуя новому прорыву в экономическом сотрудничестве между двумя сторонами.
Обе стороны были рады видеть, что отношения между Вьетнамом и ЕС сильно развиваются в областях политики и дипломатии, обороны-безопасности, науки-технологий, кибербезопасности и образования, реагирования на изменение климата, а также договорились поддерживать обмен делегациями и контактами на всех уровнях, особенно на высоком.
С экономической точки зрения реализация Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) от августа 2020 года способствовала тому, что ЕС стал 5-м крупнейшим торговым партнером и инвестором Вьетнама, двусторонний товарооборот в 2022 году достиг 62,2 млрд долларов США, что на 14,2% больше, чем в 2021 году. В настоящее время ЕС является крупнейшим донором ОПР Вьетнама.
Посол Джорджио Алиберти поблагодарил министра Буй Тхань Шона за то, что он нашел время для встречи, выразил восхищение достижениям Вьетнама в области социально-экономического развития и международной интеграции за последние годы и поблагодарил Министерство иностранных дел и министерства, ведомства и местные органы за поддержку деятельности делегации и личного послов во время их работы во Вьетнаме.
Соглашаясь с оценкой отношений между двумя сторонами, сделанной министром Буй Тхань Шоном, посол Алиберти поблагодарил Вьетнам за обмен медицинскими средствами со странами ЕС на ранней стадии пандемии COVID-19 и выразил признательность Вьетнаму за культуру международной солидарности и поддержки в трудные времена.
Учитывая, что Вьетнам является пионером в регионе с точки зрения «зеленой» трансформации и чистой энергии, посол Джорджио Алиберти подтвердил, что ЕС будет укреплять реализацию политики сотрудничества с регионом и JETP между Вьетнамом и другими странами-партнерами, для которых ЕС является координатором.
ЕС придает большое значение развитию отношений с Вьетнамом на основе надежных политических отношений, широкого экономического сотрудничества и богатого потенциала сотрудничества, особенно в таких областях и новых мировых тенденциях развития, как: переход к чистой энергии, реализации «зеленой» трансформации, реализации целей устойчивого развития.
Посол сказал, что Вьетнам приложил большие усилия для создания EVFTA с ЕС, платформы для продвижения двустороннего сотрудничества, и что ЕС также направил своим странам - членам сообщение с рекомендацией скорейшей ратификации EVIPA в целях продвижения двусторонних отношений, сотрудничества и развития отношений на многих фронтах между двумя сторонами.
Посол также предложил обеим сторонам в ближайшее время разработать план мобилизации ресурсов для развертывания JETP для содействия расширению инвестиций, бизнеса и сотрудничества в области устойчивого развития.
Посол подтвердил, что в своей новой должности он будет продолжать вносить вклад в дальнейшее укрепление всестороннего партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и ЕС.