Вьетнам ценит и желает развивать отношения с Европейским Союзом

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял посла, главу делегации Европейского союза (ЕС) Джорджио Алиберти. Фото: ВИА

На встрече, состоявшейся 6 июля в штаб-квартире Министерства иностранных дел, министр Буй Тхань Шон поздравил посла Алиберти с успешным завершением срока его службы во Вьетнаме (2019-2023 гг.) и высоко оценили активную роль и эффективный вклад посла в развитие партнерства и всестороннего сотрудничества Вьетнам-ЕС.