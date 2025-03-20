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Вьетнам ценит всеобъемлющее партнерство с Венгрией
Он выразил удовлетворение тем, что, несмотря на глобальную и региональную неопределенность, торговые и инвестиционные связи между двумя странами продолжают активно развиваться, приветствуя продолжающуюся подготовку к 10-й сессии Вьетнамско-венгерского совместного комитета по экономическому сотрудничеству, которая должна состояться в Ханое в конце этого года, и которая станет первым подобным заседанием с 2019 года, направленный на стимулирование двусторонней торговли и инвестиций.
Венгерский министр, находящийся с официальным визитом во Вьетнаме 18-19 марта, выразил свое впечатление о социально-экономических достижениях, которых добилась страна Юго-Восточной Азии за последнее время, и подтвердил, что Венгрия стремится укреплять традиционную дружбу и многогранное сотрудничество с Вьетнамом - своим ведущим важным партнером в регионе.
Стороны обменялись нотами о мерах по укреплению сотрудничества в таких областях, как образование, машиностроение, электроника, туризм, трудовые ресурсы, железнодорожное сообщение между Юго-Восточной Азией и Центрально-Восточной Европой.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь особо подчеркнул острую потребность Вьетнама в помощи Венгрии в подготовке высококачественных кадров для работы на атомных электростанциях - области, в которой Венгрия обладает значительным опытом.
Они также договорились пересмотреть правовую базу для двустороннего сотрудничества и ускорить переговоры по соглашениям о репатриации граждан и трудовом сотрудничестве.
Сийярто Петер подтвердил, что Венгрия, обладающая 50-летним опытом эксплуатации атомных электростанций с использованием российских технологий, готова сотрудничать и обучить 1000 вьетнамских специалистов в этой области, считая это стратегической сферой сотрудничества между двумя странами.
Обсуждая международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, стороны признали схожесть внешней политики своих стран и достигли консенсуса в отношении необходимости расширения обменов и сотрудничества на многосторонних форумах. Они согласились с тем, что мир, сотрудничество и развитие остаются глобальными тенденциями, а споры должны разрешаться мирными средствами на основе международного права на благо всех народов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Венгрии, как члену ЕС, помочь убедить остальные страны ЕС ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом и (EVIPA) выступить за скорейшую отмену «желтой карточки» ЕК в отношении вьетнамского экспорта морепродуктов.
Говоря о вьетнамской общине в Венгрии, Петер Сийярто высоко оценил их трудолюбие, интеллект и успешную интеграцию в принимающее общество, отметив их позитивный вклад в дружеские отношения и сотрудничество между двумя странами.
Пользуясь случаем, премьер-министр Фам Минь Тьинь передал свое приглашение премьер-министру Венгрии Орбану Виктору посетить Вьетнам с официальным визитом в ближайшее время.