Вьетнам хочет, чтобы заинтересованные стороны не усложняли ситуацию в Тайваньском проливе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Фото: ВИА

Вьетнам рассчитывает, что заинтересованные стороны будут сдерживать и не допускать осложнения ситуации в Тайваньском проливе, заявила 3 августа официальный представитель МИД Ле Тхи Тху Ханг.

Отвечая на вопрос журналистов о текущей ситуации в Тайваньском проливе, официальный представитель МИД подтвердила, что Вьетнам последовательно реализует политику «одного Китая», и выразил надежду, что соответствующие стороны будут активно способствовать поддержанию мира и стабильности, а также содействовать сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.



