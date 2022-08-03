Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Вьетнам хочет, чтобы заинтересованные стороны не усложняли ситуацию в Тайваньском проливе

Вьетнам рассчитывает, что заинтересованные стороны будут сдерживать и не допускать осложнения ситуации в Тайваньском проливе, заявила 3 августа официальный представитель МИД Ле Тхи Тху Ханг.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Фото: ВИА  

Вьетнам рассчитывает, что заинтересованные стороны будут сдерживать и не допускать осложнения ситуации в Тайваньском проливе, заявила 3 августа официальный представитель МИД Ле Тхи Тху Ханг.

Отвечая на вопрос журналистов о текущей ситуации в Тайваньском проливе, официальный представитель МИД подтвердила, что Вьетнам последовательно реализует политику «одного Китая», и выразил надежду, что соответствующие стороны будут активно способствовать поддержанию мира и стабильности, а также содействовать сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.


ВИА

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