Вьетнам хочет перенять опыт Германии в области управления очисткой сточных вод

Компания по анализу и технике окружающей среды в Германии хочет получить опыт в области решений по управлению эксплуатацией систем очистки сточных вод, чтобы перенести его и применить во Вьетнаме.

Компания по анализу и технике окружающей среды (EATC Germany) во второй половине дня 3 сентября успешно провело церемонию открытия офиса по адресу 13A Брунненштрассе Бад-Шавальбах, Гессен, Германия.

EATC Germany получила лицензию на работу в декабре 2021 года. Эта компания является первым инвестиционным предприятием Вьетнама в Бад-Швальбахе, Гессен.

EATC Germany хочет перенять опыт решений по управлению эксплуатацией систем очистки сточных вод (особенно сточных вод из жилых и городских районов), которые можно перенести и применить во Вьетнаме, тем самым способствуя защите окружающей среды Германии и Вьетнама.

EATC Germany желает получить поддержку правительств двух стран, местных властей, партнеров и друзей двух стран для развития компании.

EATC Germany стремится работать устойчиво и соблюдать законы двух стран. Компания также стремится приносить доход в Германии, создавать доходы для рабочих в Германии и развивать дело защиты окружающей среды двух стран.

На церемонии немецкая сторона также высоко оценила сферу сотрудничества, которую реализует EATC Germany. Представитель города приветствовал EATC Germany, потому что это первая иностранная компания, инвестирующая в город Бад-Швальбах. Он сказал, что потенциал сотрудничества между немецкими компаниями и Вьетнамом в области очистки сточных вод и окружающей среды огромен.