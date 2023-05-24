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Вьетнам хочет активизировать многостороннее сотрудничество со Словенией
Премьер-министр Тьинь высоко оценил результаты переговоров словенского чиновника с министром иностранных дел Буй Тхань Шоном, ее встречи с министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиеном, также вьетнамско-словенским деловым сообществом в Хошимине.
Премьер-министр Вьетнама выразил уверенность, что официальный визит заместителя премьер-министра Словении Фажона во Вьетнам 22-23 мая будет способствовать укреплению традиционной дружбы и доброго сотрудничества между двумя странами во всех сферах.
Вьетнам всегда придает большое значение и желает активизировать многостороннее сотрудничество со Словенией, одним из своих традиционных друзей в Центрально-Восточной Европе, подтвердил он.
В свою очередь, заместитель премьер-министра Фажон выразила свое впечатление от социально-экономических достижений Вьетнама и подчеркнула, что Словения хочет укреплять сотрудничество и традиционную дружбу с Вьетнамом, ведущим важным партнером Словении в регионе.
Премьер-министр Тьинь выразил свою радость в связи с позитивным развитием двусторонних связей за прошедшее время и предложил обеим сторонам увеличить обмен делегациями на всех уровнях, особенно в 2024 году, когда обе стороны будут отмечать 30-ю годовщину установления двусторонних дипломатических отношений.
Глава правительства Вьетнама подчеркнул, что, несмотря на последствия COVID-19 в прошлом году, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество по-прежнему сохраняет темпы роста, а двусторонняя торговая стоимость достигла рекордного уровня - более 570 млн. долл. США, увеличившись на 15% по сравнению с 2021 годом.
Он предложил Словении еще больше облегчить доступ вьетнамской продукции, такой как электроника, швейно-текстильный изделия, сельскохозяйственная продукция и рыбные продукты, на рынки Словении и ЕС.
Премьер-министр Вьетнама воспользовался этим случаем, чтобы призвать Словению в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и призвать Европейскую комиссию (ЕК) в ближайшее время снять предупреждение "желтой карточки" в отношении вьетнамских морепродуктов.
Заместитель премьер-министра Фажон подтвердила, что Словения желает углублять отношения с Вьетнамом в различных сферах, опираясь на добрую традиционную дружбу, подчеркнув, что словенское правительство высоко ценит преимущества Вьетнама с точки зрения рынка, рабочей силы и деловой среды, а также тот факт, что обе страны поддерживают свободную торговлю.
Словенские фирмы заинтересованы в сотрудничестве с Вьетнамом и желают получить результат сотрудничества, о чем свидетельствует большое количество словенских компаний, приехавших по этому случаю в страну Юго-Восточной Азии для поиска возможностей сотрудничества и инвестиций, продолжила она.
Обе стороны выразили разделили мнение о том, что двум странам необходимо укреплять сотрудничество на многосторонних и региональных форумах и работать вместе в ответ на такие глобальные вызовы, как изменение климата, энергетический и продовольственный кризисы.
Что касается вопроса Восточного моря, они подчеркнули важность обеспечения безопасности, свободы судоходства и авиации в Восточном море, а также разрешения споров мирными мерами в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Премьер-министр Вьетнама также призвал Словению к дальнейшей поддержке вьетнамской общины в стране, внося свой вклад в многолетнюю дружбу между двумя народами.