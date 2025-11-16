Вьетнам формирует новое будущее и видение сотрудничества с регионом Ближнего Востока и Африки

Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг подчеркнула важность предстоящих официальных визитов Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Кувейт и Алжир, его участия в саммите G20 и проведении двусторонних мероприятий в Южной Африке, отметив, что эта поездка будет способствовать формированию нового этапа сотрудничества между Вьетнамом и регионом Ближнего Востока и Африки.

Выступая перед прессой накануне поездки, запланированной на период с 16 по 24 ноября, Нгуен Минь Ханг отметила, что рабочая поездка Премьер-министра проходит на фоне активной внешнеполитической деятельности руководителей Партии и Государства в последнее время и имеет большое значение как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. По её словам, миссия отражает последовательный внешний курс Вьетнама, основанный на принципах независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности внешних связей.

Южная Африка является крупнейшей экономикой континента, Председателем G20 в 2025 году и ключевым членом БРИКС. Алжир, давний друг Вьетнама, занимает пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2024–2025 годах. Кувейт будет председательствовать в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в 2025 году.

На двустороннем уровне Вьетнам может похвастаться хорошими дружескими отношениями и сотрудничеством с Кувейтом, Алжиром и Южной Африкой. Отношения между Вьетнамом и этими тремя странами развиваются все более эффективно и существенно. Они находятся на новом «этапе» своего развития. Страны Ближнего Востока и Африки рассматривают Вьетнам как образец успешных реформ и развития, а также пример всё более позитивного и ответственного вклада в деятельность международного сообщества. Это создаёт важную основу для укрепления политического доверия и расширения общих ценностей между Вьетнамом и странами Ближнего Востока и Африки.

Поездка премьер-министра Чиня несёт в себе важный сигнал о том, что Вьетнам придаёт большое значение развитию отношений с партнёрами на Ближнем Востоке и в Африке. Ожидается, что эти визиты откроют новый этап сотрудничества - более стратегический, интенсивный и практический.

На многостороннем измерении Вьетнам второй год подряд получает приглашение на саммит G20, это весомое подтверждение растущего авторитета и роли страны, а также признание её достижений в развитии и конструктивного вклада в решение глобальных проблем.

Участие в саммите предоставляет Вьетнаму возможность вновь подтвердить последовательный внешний курс, быть надёжным партнёром международного сообщества, всегда готовым к совместной работе по решению глобальных вопросов в духе взаимного уважения и взаимопонимания и вносить вклад в общее развитие человечества, отметила Нгуен Минь Ханг.

Опираясь на опыт Вьетнама как быстро развивающейся экономики, ориентированной на реформы и углубление международной интеграции, Премьер-министр Фам Минь Тьинь представит оценки и предложения, направленные на формирование справедливого, инклюзивного и устойчивого международного экономического порядка и системы глобального экономического управления. На полях саммита он проведёт встречи с руководителями ряда государств и международных организаций с целью укрепления сотрудничества в стратегических областях, таких как зелёный переход, цифровая трансформация, инновации, стратегическая инфраструктура и развитие человеческих ресурсов, тем самым мобилизуя международные ресурсы для достижения целей развития Вьетнама.