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Вьетнам участвует в разработке Конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью
На сессии вьетнамская делегация высказала мнения по ряду вопросов проекта, таких как сферы применения, преступления, связанные с нарушением системы информационных технологий, мошенничество с использованием информационных технологий и личная уголовная ответственность.
После 10 лет переговоров, проведенных в межправительственных рабочих группах, в 2019 году Генеральная Ассамблея ООН согласилась создать механизм Специального комитета, задачей которого является разработка международной конвенции для содействия эффективному международному сотрудничеству в области предупреждения преступности с использованием информационно-коммуникационных технологий. Ожидается, что окончательный проект Конвенции будет завершен к концу 2023 года и представлен Генеральной Ассамблее ООН на утверждение в 2024 году.