Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам участвует в разработке Конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью

С 9 по 20 января вьетнамская делегация во главе с Послом Вьетнама в Австрии Нгуен Чунг Киеном приняла участие в 4-й сессии Специального комитета по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Выступая на открытии сессии, вьетнамская делегация высоко оценила усилия Секретариата Специального комитета ООН по организации и разработке первоначального проекта Конвенции для обслуживания дискуссионного процесса.

На сессии вьетнамская делегация высказала мнения по ряду вопросов проекта, таких как сферы применения, преступления, связанные с нарушением системы информационных технологий, мошенничество с использованием информационных технологий и личная уголовная ответственность.

После 10 лет переговоров, проведенных в межправительственных рабочих группах, в 2019 году Генеральная Ассамблея ООН согласилась создать механизм Специального комитета, задачей которого является разработка международной конвенции для содействия эффективному международному сотрудничеству в области предупреждения преступности с использованием информационно-коммуникационных технологий. Ожидается, что окончательный проект Конвенции будет завершен к концу 2023 года и представлен Генеральной Ассамблее ООН на утверждение в 2024 году.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top