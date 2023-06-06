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Вьетнам участвует в заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии
Вьетнамскую делегацию возглавил посол Нгуен Чунг Киен, управляющий – постоянный представитель Вьетнама при МАГАТЭ, в составе делегации также приняли участие представители специализированных подразделений Министерства общественной безопасности и Министерства иностранных дел.
В своем вступительном слове Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул постоянные усилия МАГАТЭ и своевременную поддержку государств-членов, находящихся под его юрисдикцией, в частности, поддержку Советом Безопасности ООН (СБ ООН) пяти принципов, предложенных МАГАТЭ для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции Украины, а именно не нападать, не использовать ее для хранения тяжелого оружия или размещения вооруженных сил, не угрожать безопасности источника энергии и сделать станцию безопасной, защитить инфраструктуру для безопасной эксплуатации станции и не предпринимать действий, нарушающих вышеуказанные принципы. Пользуясь случаем, г-н Гросси также рассказал о выдающейся деятельности МАГАТЭ в 2022 году по содействию мирному применению ядерных технологий, повышению ядерной и физической безопасности, а также проведению инспекционной деятельности. В частности, Генеральный директор МАГАТЭ высоко оценил усилия по поддержке 149 стран и территорий, добился выполнения программы сотрудничества на 84,4% при бюджете сотрудничества около 130 млн. евро в 2022 году. Такие инициативы, как «Лучи надежды», «ZODIAC» (Комплексные действия против зоонозов) или «NUTEC Plastics» (Ядерные технологии для борьбы с пластиковым загрязнением) достигли значительного прогресса.
Через неделю состоится июньское Заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии по обсуждению годовых отчетов МАГАТЭ, включая ежегодный отчет, отчет о техническом сотрудничестве, отчет об ядерной инспекции, и рассмотрению единогласного утверждения и представления на 67-й сессии Генеральной ассамблеи МАГАТЭ в сентябре 2023 года.
Кроме того, страны-члены Совета также обсудят ряд других вопросов, таких как выполнение соглашений МАГАТЭ об инспекциях с Ираном, Корейской Народно-Демократической Республикой и Сирией, а также ряд возникающих вопросов, таких как: ситуация в области безопасности, безопасность АЭС Украины, или Договор о трехстороннем сотрудничестве между США, Великобританией и Австралией по передаче атомных подводных лодок (АУКУС)....
Присутствовавший на этой встрече посол Нгуен Чунг Киен подтвердил последовательную политику Вьетнама, направленную на поддержку нераспространения, продвижение к полному и радикальному разоружению ядерного оружия, подчеркнув необходимость сбалансировать три основных элемента Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), тем самым отстаивая права стран на использование энергии и применение ядерных технологий в мирных целях на основе международного права и обязательств по ДНЯО. Кроме того ценить усилия и достижения Вьетнама в области ядерной инспекции и подтверждать, что Вьетнам всегда поддерживает роль МАГАТЭ. Подчеркнул он важность высоко оценивать программы технического сотрудничества, особенно текущие между Вьетнамом и МАГАТЭ, такие, как программа ZODIAC, проект трехстороннего сотрудничества Вьетнам-Лаос/Камбоджа-МАГАТЭ и попросил МАГАТЭ продолжать укреплять техническую поддержку и сотрудничество с Вьетнамом в этой области.
С сентября 20121 года Вьетнам избран членом Совета управляющих МАГАТЭ на второй срок в 2021-2023 годах. В настоящее время орган состоит из 35 стран-членов: Великобритания, Аргентина, Индия, Бразилия, Болгария, Бурунди, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чехия, Дания, Германия, Гватемала, Корея, Ирландия, Кения, Ливия, США, Намибия, Южная Африка, Япония, Россия, Пакистан, Финляндия, Франция, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Швейцария, Турция, Китай, Австралия, Уругвай и Вьетнам. Совет управляющих МАГАТЭ собирается четыре раза в год - в марте, июне, сентябре и ноябре, а ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи МАГАТЭ проводится в сентябре.