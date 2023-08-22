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Вьетнам участвует в заседании АСЕАН по трансграничной преступности

Заместитель министра общественной безопасности генерал-лейтенант Нгуен Зюй Нгок возглавил вьетнамскую делегацию на 17-й встрече министров стран АСЕАН по трансграничной преступности (AMMTC), которая стартовала 21 августа в Лабуан Баджо, Индонезия. В своей вступительной речи начальник национальной полиции Индонезии генерал Листье Сигит Прабово, который председательствовал на мероприятии, подчеркнул важность обеспечения безопасности, заявив, что это важнейший элемент, способствующий процветанию АСЕАН.

Он призывает страны-члены АСЕАН более тесно сотрудничать в предотвращении транснациональных преступлений, демонстрации безопасности жертв и свидетелей, а также в повышении осведомленности общественности об угрозах, исходящих от транснациональных преступлений.

Выступая на пленарном заседании после открытия заседания, Нгуен Зюй Нгок предложил укреплять укрепление политического доверия в сотрудничестве в области безопасности, а также в предотвращении и борьбе с трансграничными преступлениями; и обязуемся не позволять каким-либо лицам или организациям использовать территорию любой страны для подрыва безопасности других стран и заниматься преступной деятельностью в другой стране.

Он подчеркнул необходимость создания механизма оперативного обмена информацией о ситуации, тенденциях, методах и тактике транснациональных преступлений; а также опыт предотвращения транснациональной преступности и борьбы с ней среди правоохранительных органов стран АСЕАН.

Также необходима координация в проведении совместных расследований и согласование усилий по раскрытию распространенных случаев, подчеркнул Нгуен Зюй Нгок.

На заседании участники приняли заявления АСЕАН по расширению сотрудничества в области защиты и поддержки свидетелей и жертв транснациональных преступлений, развитию региональной системы для активного реагирования и раннего предупреждения в целях предотвращения и борьбы с насильственным экстремизмом и незаконным оборотом оружия; План действий АСЕАН по борьбе с торговлей людьми (2023–2028 годы); и Совместное заявление AMMCT 17.

В тот же день Вьетнам и Индонезия подписали и дополнили Протокол к Соглашению о предотвращении и борьбе с торговлей людьми.

ВИА/ИЖВ

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