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Вьетнам участвует в заседании АСЕАН по трансграничной преступности
Он призывает страны-члены АСЕАН более тесно сотрудничать в предотвращении транснациональных преступлений, демонстрации безопасности жертв и свидетелей, а также в повышении осведомленности общественности об угрозах, исходящих от транснациональных преступлений.
Выступая на пленарном заседании после открытия заседания, Нгуен Зюй Нгок предложил укреплять укрепление политического доверия в сотрудничестве в области безопасности, а также в предотвращении и борьбе с трансграничными преступлениями; и обязуемся не позволять каким-либо лицам или организациям использовать территорию любой страны для подрыва безопасности других стран и заниматься преступной деятельностью в другой стране.
Он подчеркнул необходимость создания механизма оперативного обмена информацией о ситуации, тенденциях, методах и тактике транснациональных преступлений; а также опыт предотвращения транснациональной преступности и борьбы с ней среди правоохранительных органов стран АСЕАН.
Также необходима координация в проведении совместных расследований и согласование усилий по раскрытию распространенных случаев, подчеркнул Нгуен Зюй Нгок.
На заседании участники приняли заявления АСЕАН по расширению сотрудничества в области защиты и поддержки свидетелей и жертв транснациональных преступлений, развитию региональной системы для активного реагирования и раннего предупреждения в целях предотвращения и борьбы с насильственным экстремизмом и незаконным оборотом оружия; План действий АСЕАН по борьбе с торговлей людьми (2023–2028 годы); и Совместное заявление AMMCT 17.
В тот же день Вьетнам и Индонезия подписали и дополнили Протокол к Соглашению о предотвращении и борьбе с торговлей людьми.