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Вьетнам участвует в диалоге Россия-АСЕАН на ВЭФ-2023
В 2023 году исполняется 5 лет Стратегическому партнерству между Россией и АСЕАН. В условиях трансформации нынешней мировой экономической системы Россия особенно заинтересована в создании дополнительных стимулов для укрепления и диверсификации торгово-экономического сотрудничества с АСЕАН. Приоритеты включают обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, циркулярную экономику, экологические проблемы, цифровизацию экономики, развитие умного города и укрепление сотрудничества в области науки и образования. Дальневосточные регионы России обладают серьезными конкурентными преимуществами во многих отраслях и благодаря своему географическому положению могут преобразовать существующее тесное сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии в экономические и научные результаты, а также в ощутимое образование.
На диалоге председатель ТПП России Сергей Катырин подтвердил, что между Россией и АСЕАН существует большой потенциал для развития сотрудничества, но доля двусторонней торговли составляет лишь менее 1%. Российские докладчики также подчеркнули, что цифровая трансформация, умные города, передовые технологии и туризм являются областями с сильными перспективами роста между Россией и АСЕАН, но все еще существуют определенные ограничения, которые необходимо устранить, такие как проблемы международных платежей, транспорта и санкций против России. ..
Генеральный директор "Российского экологического оператора" - крупной российской компании, специализирующейся на циркулярной экономике, Денис Буцаев сообщил, что эта сфера привлекает внимание ряда стран АСЕАН. Конкретно этой осенью компания обсудит вопросы исследования, оценки и строительства объектов по переработке ТБО и промышленных отходов в крупных городах Вьетнама.
В беседе с журналистами ВИА доктор Александр Королев, эксперт по АСЕАН из университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ), заявил, что в условиях конкуренции Российская Федерация должна ввести некоторые новые форматы, продукты с целью доступа на рынок АСЕАН. По словам Королева, Вьетнам является важной страной в АСЕАН, потому что в организации только Вьетнам установил всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией. Королев также сообщил, что искусственный интеллект и высокие технологии — это области, которые могут стать локомотивом сотрудничества России и АСЕАН, особенно электронная коммерция, соглашения об электронной коммерции и платформы цифровых транзакций, которые Россия развивает в рамках ЕАЭ и БРИКС или продукты Касперского в России, и тп.
В свою очередь, До Тхань Чунг заявил, что ВЭФ фокусируется на многих содержаниях, которые являются текущими общими тенденциями развития стран мира, в том числе и Вьетнама. Например, эффективное использование энергии в целях развития, применение новых экономических моделей, таких как экономика замкнутого цикла, экономика совместного использования, зеленая экономика...
Кроме того, Россия также представила странам АСЕАН большой потенциал Дальневосточного региона, уделив большое внимание преимуществам этого региона, таким как хорошее геополитическое положение и хорошо развитая инфраструктурная система, соединяющая с Азией и АСЕАН. Это также очень большая земля, богатая природными ресурсами и малонаселенная. Потребность в развитии российского Дальневосточного региона огромна, особенно с уделением особого внимания стратегической инфраструктуре, такой как системы морских портов, дорожное движение, жилье, транспортные системы... Это возможность не только для АСЕАН, для Вьетнама, но и для других стран.
По словам заместителя министра До Тхань Чунга, можно видеть вьетнамские товары во многих супермаркетах Дальневосточного региона. И это может стать большим преимуществом для вьетнамского бизнеса для дальнейшего расширения инвестиционной и торговой деятельности. Возможности экономического бизнеса в этой области не ограничиваются только традиционными областями, но также и другими областями.
Что касается потенциала развития туризма между Россией и АСЕАН, делегаты упомянули возобновление прямых рейсов между Россией и Мьянмой спустя 30 лет. Мэр города Сейбу на Филиппинах Майкл Лопес Рама предложил наладить прямой рейс Владивосток – Сейбу и пригласить российских туристов в этот город, а также на Филиппины.
А заместитель министра До Тхань Чунг сказал, что Дальний Восток — это малоизвестная территория для вьетнамцев, несмотря на большой туристический потенциал.Если наладится удобное авиасообщение между Вьетнамом и Дальним Востоком, откроется возможность развивать туризм между Вьетнамом и Дальним Востоком.