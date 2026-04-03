Вьетнам утверждает программу привлечения иностранных учёных и специалистов

Премьер-министр подписал и издал Приказ № 530/QĐ-TTg об утверждении Программы по привлечению иностранных специалистов и учёных, а также вьетнамцев, проживающих за рубежом, к преподаванию, научным исследованиям и работе в учреждениях высшего и профессионального образования Вьетнама.



Общая цель документа заключается в совершенствовании и эффективной реализации прорывных механизмов и политики по привлечению, использованию и поддержке специалистов и учёных - иностранных граждан и вьетнамцев за рубежом, для преподавания, научной деятельности и работы в образовательных учреждениях. Это направлено на укрепление научно-технологического потенциала, развитие высококвалифицированных кадров, повышение инновационного потенциала и содействие международной интеграции в сфере образования и науки, с целью поэтапного достижения передового уровня образования Вьетнама в регионе и мире к 2035 году.



Согласно конкретным целям к 2035 году планируется привлечь не менее 30 выдающихся специалистов и учёных - иностранных граждан и вьетнамцев за рубежом, способных занимать ведущие позиции и руководить ключевыми задачами, обеспечивающими прорывы в образовании, науке и трансфере технологий, особенно в стратегически важных и ключевых областях.



Кроме того, предполагается привлечь 500 специалистов и учёных, готовых работать на постоянной основе в учреждениях высшего и профессионального образования Вьетнама, занимая должности руководителей исследовательских групп, лабораторий и образовательных программ в приоритетных технологических направлениях.



Также планируется привлечь 1 500 специалистов и учёных для работы, преподавания, проведения исследований, регулярного сотрудничества или дистанционного взаимодействия с образовательными учреждениями страны.



В документе чётко определены ряд задач и решений: совершенствование институциональной базы и механизмов политики; формирование экосистемы, развитие и обновление сетей взаимодействия иностранных специалистов и учёных, а также вьетнамцев, проживающих за рубежом; усиление информационной работы и продвижение имиджа Вьетнама как авторитетного центра образования и научных исследований; мобилизация и диверсификация ресурсов; создание современного профессионального научно-исследовательского пространства; активизация цифровой трансформации, внедрение науки, технологий и искусственного интеллекта; усиление мониторинга, оценки, подведения итогов и масштабирования эффективных моделей.



Особо отмечается, что в части совершенствования институциональной базы и механизмов политики документ подчёркивает необходимость разработки и принятия нормативных положений, определяющих стандарты и условия для иностранных специалистов и учёных, а также вьетнамцев, проживающих за рубежом, участвующих в преподавании, научных исследованиях и работе во Вьетнаме, с приоритетом для стратегических и ключевых научно-технологических направлений и ведущих отраслей экономики. Предусматривается также создание специальных механизмов подбора и назначения для иностранных специалистов и вьетнамцев за рубежом, привлекаемых к преподаванию, научной деятельности и работе в учреждениях высшего и профессионального образования, с обеспечением единства, согласованности, прозрачности и соответствия международной практике.



Предусматривается проведение исследований, пересмотра и разработки механизмов и политики льгот в области заработной платы, премий и налогообложения доходов физических лиц; установление норм о признании эквивалентности званий профессора, доцента и преподавательских должностей (преподаватель, старший преподаватель, ведущий преподаватель), присуждённых за рубежом; принятие положений об условиях труда, научной деятельности и благоприятной академической среде, создающих мощные стимулы для привлечения иностранных специалистов и учёных, а также вьетнамцев, проживающих за рубежом, к преподаванию, научным исследованиям и работе в учреждениях высшего и профессионального образования Вьетнама.



Также предусматривается дальнейшее совершенствование механизмов и политики в области финансов и автономии, позволяющих государственным учреждениям высшего и профессионального образования осуществлять децентрализацию управления, распределение бюджетных средств и оплату труда в зависимости от эффективности работы; разработка мер финансовой поддержки и системы вознаграждений, основанных на достигнутых результатах.



Предусматривается проведение административной реформы, упрощение процедур выдачи разрешений на работу, оформления выезда и въезда, получения виз на проживание и других связанных процедур. Также планируется разработка политики, обеспечивающей благоприятные условия проживания, включая жильё и доступ к основным общественным услугам, с тем чтобы специалисты, учёные и их семьи могли стабильно обустроить жизнь во Вьетнаме.