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НОВОСТИ

Вьетнам утвердил стратегию сотрудничества с иностранными инвесторами до 2030 года

Вьетнам стремится увеличить долю зарегистрированных потоков иностранных инвестиций из определенных стран и территорий до более чем 70% в период 2021–2025 годов и 75% в 2026–2030 годах.
  Optrontec Vina, компания с инвестициями из Республики Корея, в промышленном парке Ba Thien 2, Виньфук. Фото: ВИА  

Вьетнам стремится увеличить долю зарегистрированных потоков иностранных инвестиций из определенных стран и территорий до более чем 70% в период 2021–2025 годов и 75% в 2026–2030 годах.

Цель установлена в 10-летней национальной стратегии сотрудничества с иностранными инвестициями, недавно одобренной заместителем премьер-министра Фам Бинь Минем.

Некоторые страны и территории включают страны Азии (Республика Корея, Япония, Сингапур, Китай, Тайвань (Китай), Малайзия, Таиланд, Индия, Индонезия и Филиппины); Европу (Франция, Германия, Италия, Испания, Россия и Великобритания) и США.

Стратегия также нацелена на увеличение к 2030 году числа транснациональных корпораций из списка Fortune Global 500, ведущих бизнес во Вьетнаме, на 50%.

Вьетнам также стремится войти в тройку лучших стран АСЕАН и в число 60 лучших стран мира в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса.

В стратегии изложены 9 решений для повышения эффективности сотрудничества с иностранными инвестициями во Вьетнаме, наиболее заметными из которых являются развитие инновационных экосистем, развитие вспомогательных отраслей, поддержка отечественных фирм в создании совместных компаний с иностранными предприятиями в высокотехнологичных секторах и помощь отечественным компаний в надлежащей оценке, выборе и получении передачи технологий из-за рубежа.


ВИА

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