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Вьетнам успешно произвел вакцину против африканской чумы свиней

Вьетнам успешно произвел вакцину против африканской чумы свиней (АЧС), заявил 1 июня заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тиен.
  Экспериментальная вакцина NAVET-ASFVAC. Фото: ВИА  

Вьетнам успешно произвел вакцину против африканской чумы свиней (АЧС), заявил 1 июня заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тиен.

Министерство официально объявит об этом достижении и выдаст разрешение на обращение вакцины 3 июня, заявил Фунг Дык Тиен.

Вакцина имеет торговое название NAVET-ASFVAC производства Национальной ветеринарной акционерной компании NAVETCO по ожидаемой цене 34.000–36.000 донгов (1,47–1,55 долл. США) за дозу.

По его словам, хотя учеными опубликовано более 400 исследований, связанных с вирусом и разработкой вакцины, коммерческой вакцины против болезни в мире пока нет.

На сегодняшний день ни одна страна в мире не объявила об успешном производстве коммерческой вакцины против болезни. Поэтому потенциал для экспорта произведенной во Вьетнаме вакцины огромен, добавил он.

АЧС — высококонтагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней, смертность от которого может достигать 100%. Оно не представляет опасности для здоровья человека, но оказывает разрушительное воздействие на поголовье свиней и экономику фермерских хозяйств.


ВИА

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