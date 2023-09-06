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Вьетнам успешно выполнил срок полномочий в качестве вице-председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вьетнам успешно справился со своей ролью, о чем свидетельствует его активное участие в дискуссиях, направленных на то, чтобы подтолкнуть ГА ООН к утверждению повестки дня, охватывающей все аспекты международной жизни. Он также в полной мере участвовал в процессе выдвижения и планирования важных для мира решений.
В течение последнего срока полномочий Вьетнам и несколько стран предлоголи инициативы и решения по многим основным вопросам ООН, таким как соблюдение международного морского права, безопасность водных ресурсов, ответственность за предотвращение преступлений и борьбу с ними, равный доступ к правосудию, подготовка к саммиту по профилактике заболеваний и борьбе с ними, всеобщий охват услугами здравоохранения, борьба с туберкулезом и реформы деятельности ГА ООН.
Он также присоединился к подготовке доклада Генерального секретаря ООН о деятельности организации, доклада Международного суда (МС) и доклада Международного уголовного суда (ICC).
Примечательно, что Вьетнам председательствовал на Генеральной Ассамблее ООН для обсуждения и принятия резолюции с просьбой к Международному суду предоставить консультативные заключения по вопросу изменения климата и резолюции об организации совещания высокого уровня по готовности к реагированию на болезни.
Его проактивное и позитивное участие было направлено на внесение конкретного и практического вклада в общую работу и основные приоритеты ООН и международного сообщества, содействие развитию международного сотрудничества и солидарности и укрепление многосторонности для эффективного реагирования на все более серьезные возникающие глобальные вызовы.
Кроме того, Вьетнам оказывал поддержку Председателю ГА ООН в планомерном и эффективном ведении общих дел ООН, включая крупные мероприятия высокого уровня и важные сессии ГА ООН, а также в координации дискуссий и переговоров по разработке документов и процессов с долгосрочной стратегической ориентацией ООН на ближайшие годы.
Именно этой стране президент 77-й ГА ООН поручил председательствовать на заседаниях Генеральной Ассамблеи.