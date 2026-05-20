Вьетнам ускоряет усилия по освоению технологий электромобилей

Станция зарядки электромобилей VinFast у жилого комплекса CT1 103-го госпиталя в Ханое. Фото: ВИА По мнению экспертов, повышение уровня локализации станет ключевым фактором, который позволит отечественным предприятиям обеспечить технологическую самостоятельность и укрепить долгосрочные амбиции страны в области зеленого роста. На фоне глобальной нестабильности поставок и цен на ископаемое топливо переход к электрическим транспортным средствам и транспорту на чистой энергии становится все более актуальным для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития Вьетнама. Заместитель директора Агентства промышленности при Министерстве промышленности и торговли Фам Ван Куан, пользующийся электромобилем с 2022 года, отметил, что электромобили представляют собой не просто средство передвижения, а совершенно новую промышленную экосистему.

Рассказывая о своем личном опыте использования электромобиля VinFast, Фам Ван Куан отметил, что его семья поначалу беспокоилась о безопасности аккумулятора и рисках возгорания. Однако долговечность автомобиля и эффективность его эксплуатации постепенно развеяли эти опасения.

«Этот переход неизбежен, как и переход от обычных мобильных телефонов к смартфонам», - сказал он.

Хотя некоторые наблюдатели считают, что вьетнамская индустрия электромобилей по-прежнему сильно зависит от импортных комплектующих, Фам Ван Куан заявил, что такие оценки уже не полностью отражают реальность.

К концу 2025 года Вьетнам разработал 28 стандартов и технических регламентов, связанных с зарядными станциями, зарядным оборудованием и аккумуляторами. Ожидается, что правовая база будет полностью завершена в третьем квартале 2026 года.

Между тем уровень локализации автомобилей VinFast к концу 2025 года достиг около 60%. После того как завод по производству аккумуляторов в центральной провинции Хатинь выйдет на полную мощность, этот показатель, как прогнозируется, увеличится до 80%.

Вьетнам также постепенно освоил ряд ключевых технологий электромобилей, особенно электродвигатели и аккумуляторы, на которые приходится наибольшая доля стоимости электромобиля. Новые инвестиционные проекты нацелены на достижение уровня локализации 80–90% в технологиях накопления энергии в ближайшие годы.

По сравнению с традиционными автопроизводителями с иностранным капиталом, уровень локализации которых после десятилетий работы во Вьетнаме остается лишь на уровне 10–15%, быстрый прогресс отечественных производителей электромобилей демонстрирует растущие производственные возможности страны и ее решимость освоить передовые технологии.

Генеральный директор VinFast Electric Motorcycles Vietnam Хоанг Ха сообщил, что компания стремится создать устойчивую экосистему зеленой мобильности. По его словам, благодаря сети из 150 тыс. зарядных портов и крупнейшей во Вьетнаме системе дистрибуции VinFast делает владение электромобилями более доступным и удобным для потребителей.

Для поддержки отрасли электромобилей Министерство промышленности и торговли ввело ряд мер, направленных на развитие вспомогательных отраслей, включая Постановление № 205/2025/ND-CP, вносящее изменения в нормативные положения о развитии промышленной поддержки.

Действующие льготы считаются одними из самых значительных за всю историю и охватывают налоги, плату за землепользование и арендную плату за землю. Предприятия могут пользоваться освобождением от налогов в первые четыре года и налоговыми послаблениями в течение последующих девяти лет.

Примечательно, что предприятия с иностранными инвестициями, претендующие на льготы, обязаны включить в свои цепочки поставок как минимум одну вьетнамскую компанию, а соответствующая продукция должна иметь высокое научно-технологическое содержание, а не ограничиваться простой сборкой.

По словам доктора Во Чи Тханя, директора Института исследований стратегии бренда и конкурентоспособности, развитие индустрии электромобилей должно быть сосредоточено не только на расширении объемов производства, но и на освоении ключевых технологий, таких как точное машиностроение, программное обеспечение и решения в сфере циркулярной экономики.

Тхань подчеркнул, что Вьетнаму необходим сбалансированный подход, охватывающий как предложение, так и спрос. Со стороны предложения предприятия должны получать поддержку для повышения конкурентоспособности и участия в глобальных цепочках поставок через такие программы, как «Go Global». Со стороны спроса внутренний рынок должен вырасти до достаточно крупных масштабов, чтобы поддерживать сильную экосистему вспомогательных отраслей.

Планируя завершить формирование правовой базы для зарядной инфраструктуры к третьему кварталу 2026 года, Вьетнам закладывает важную основу для комплексной экосистемы электромобилей, открывая путь к более зеленому росту и достижению цели страны по нулевым чистым выбросам к 2050 году.



